La historia de Otto, el perro cordobés que los domingos le hace las compras a su dueño

Esta semana, se viralizó la historia de un perrito que realiza las compras de su dueño. De nombre Otto, un reel en Instagram lo mostró en acción, acumulando miles de visualizaciones y comentarios. Todo ocurrió en el barrio Cerro de las Rosas de Córdoba, donde el perro, de raza labrador, se convirtió en una sensación local. Su dueño, Paul, le enseñó a realizar una tarea especial: todos los domingos va al bar del barrio a comprar criollos para su familia.

Paul explicó cómo logró enseñarle a Otto esta tarea. “Le puse una bolsita con la plata y con un papelito, y me iba a comprar al bar, que queda a media cuadra. En el negocio ya lo conocían”, relató con orgullo y asombro. La rutina de fin de semana de Otto sorprendió a los vecinos y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Al llegar al bar, Otto era recibido con cariño por los empleados, quienes le daban un pedacito de criollo como premio antes de prepararle el pedido completo. “Después le ponían una factura y un poquito de criollito, y se venía acá con la factura calentita”, contó Paul en diálogo con Cadena 3. Muchos vecinos se sorprendieron por su determinación a la hora de hacer el pedido. En el video, se lo ve contento, saludando a todos los clientes -los demás clientes, porque él también es uno- que se encontraban en el bar.

Los usuarios compartieron sus reacciones y anécdotas personales en los comentarios del posteo, sorprendidos por la habilidad del perro: “Si al mío le hago hacer eso... se para en la esquina y se come todo!!!”, comentó un usuario entre risas. “Mi perro escucha una bolsa y ya se come hasta la madera del mostrador... ¿En qué fallé??? Ayudaaaa!”, se río otro. “Ayyyy, mi vida va con la notita del mandado.... Otto es todo lo que está bien”, expresó otra seguidora. “Es un amor, a veces no entiendo cómo existen personas que los desprecian y les hacen daño. Al dueño, decirle que lo felicito”, añadió otra persona, reflejando el sentimiento de admiración y respeto hacia Paul y su relación con Otto.

La historia de Otto no solo destacó la inteligencia y capacidad de los perros, sino también la profunda conexión y confianza que desarrollan con sus dueños. La relación entre Paul y Otto mostró cómo la paciencia y el entrenamiento pueden llevar a resultados poco vistos en estos animales. Paul mencionó que la enseñanza no fue fácil, pero con perseverancia logró que Otto realizara la tarea con éxito. “Al principio le costó un poco entender, pero después de varias semanas, Otto ya sabía exactamente qué hacer”, detalló.

Cómo es el labrador, la raza de Otto, el perro que hace mandados

Los labradores son conocidos por su inteligencia, obediencia y facilidad para el entrenamiento. Estas cualidades los convierten en una de las razas más populares para tareas como el trabajo de servicio, búsqueda y rescate, y asistencia a personas con discapacidades. Su naturaleza amigable y su disposición para complacer a sus dueños hacen que los labradores sean especialmente aptos para aprender y realizar tareas complejas como las que Otto lleva a cabo.

