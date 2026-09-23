La historia de Sakura: la encontraron con sus cachorros en una plaza de Almagro y su vida dio un giro conmovedor

Hay encuentros que parecen casuales hasta que terminan por modificar dos historias al mismo tiempo. Eso fue lo que ocurrió con Sakura, una perra rescatada que, después de ver cómo todos sus cachorros eran adoptados, todavía esperaba que alguien la eligiera a ella.

Su oportunidad apareció en una plaza de Almagro. En el marco del Día Mundial del Perro Adoptado, que se conmemora cada 23 de septiembre, Alejandro González contó a LA NACION cómo una visita a una jornada de adopción terminó por cambiar su vida, la de su esposa y la de una dulce nueva integrante de la familia.

“Desde hace tiempo queríamos tener un perro. Mi esposa creció con perros en su casa desde la niñez y desde hace años que no podíamos tener uno por cosas de la vida adulta: viajes, lugares donde no permitían mascotas y ese tipo de cosas”, recordó.

Sakura había sido encontrada junto a sus cachorros en Constitución (Foto: Gentileza de la familia de Sakura)

La posibilidad apareció cuando la dueña del departamento donde viven les compartió la información de una jornada de adopción organizada por el área de Ambiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro se realizó el 14 de junio en Plaza Almagro.

La pareja decidió acercarse, aunque intentó no generar demasiadas expectativas. Pensaban que el proceso podía ser largo o que encontrarían listas de espera. Incluso, al llegar, se interesaron por otro perro adulto, pero la adopción no avanzó.

Cuando estaban a punto de regresar a su casa, decidieron esperar unos minutos más para presenciar el siguiente desfile de animales que buscaban una familia. Y entonces apareció ella. En aquel momento todavía la llamaban Melba. Mientras recorría la plaza junto a su cuidador, algo llamó particularmente la atención de Alejandro: la perra parecía estar más interesada en unas medialunas cercanas que en participar del desfile.

Al principio, Sakura se encontraba muy temerosa de las visitas nuevas al hogar, pero poco a poco se fue adaptando a su nueva familia (Foto: Gentileza de la familia de Sakura)

“Nos acercamos y ella directamente fue con mi esposa y le dio una lamida de cariño. Nos gusta pensar que ella en ese momento nos escogió. Y allí se dio el amor a primera vista”, relató. Cuando manifestaron su intención de adoptarla, conocieron parte de su historia. Les explicaron que tenía aproximadamente tres años, había sido rescatada en Constitución y recientemente había sido mamá. Sus cachorros ya habían conseguido familias, pero ella, como muchos perros adultos, todavía esperaba un hogar.

A partir de ese momento, todo ocurrió mucho más rápido de lo que habían imaginado. La pareja brindó sus datos, atravesó una evaluación y firmó la documentación correspondiente. Poco después, escucharon por los parlantes de la plaza que Melba había sido adoptada. La organización incluso colaboró con el traslado hasta Palermo, donde comenzaría su nueva vida.

La primera noche estuvo marcada por la improvisación. Alejandro y su esposa no esperaban regresar acompañados, por lo que no tenían alimento, collar, correa ni otros elementos necesarios para recibir a un perro. Él salió rápidamente a comprar lo indispensable mientras su esposa permanecía con la nueva integrante de la familia.

Sakura disfruta de sus paseos en familia

Fue entonces cuando descubrieron que la perra no parecía responder al nombre de Melba. Fue entonces cuando decidieron aprovechar aquel comienzo para bautizarla nuevamente. En ese momento pasó a llamarse Sakura. “Desde la primera noche quiso dormir con nosotros y no tuvimos ningún problema”, recordó su dueño.

La adaptación fue progresiva. Al principio se mostraba nerviosa ante personas desconocidas y la pareja comenzó a detectar algunos comportamientos que podrían estar relacionados con experiencias de su vida anterior. Por ejemplo, Alejandro contó que durante los paseos suele reaccionar cuando observa a determinados trabajadores de limpieza con uniforme. “Hay una historia allí que probablemente nunca sabremos”, reflexionó.

Sin embargo, con el paso de las semanas, la perrita comenzó a reconocer el departamento como su hogar. “Se convirtió en una alegría instantánea desde que llegó a casa. El impacto de felicidad que ha tenido particularmente en mi esposa es inmenso. Sakura iluminó este hogar”, expresó.

Desde hace más de tres meses que Sakura transformó la vida de sus dueños (Foto: Gentileza de la familia de Sakura)

Tres meses después de aquel encuentro en Plaza Almagro, su rutina es completamente diferente. Los fines de semana sale con sus dueños a recorrer unos cinco kilómetros hasta los Bosques de Palermo, puede permanecer sola sin romper objetos y, como ambos trabajan desde su casa, pasa gran parte del día acompañada.

También se hizo conocida entre los vecinos del barrio. Incluso, según contó Alejandro, ya tiene una “madrina” a la que visita diariamente y que suele convidarle un pedacito de chipá. “Hoy en día a Sakura se la ve feliz. Ya definitivamente considera este lugar su hogar y a nosotros su familia”, aseguró.

Cómo funcionan las jornadas de adopción en la Ciudad

Las jornadas impulsadas por Animales BA buscan conectar a organizaciones rescatistas con personas interesadas en incorporar perros y gatos a sus familias. Además de presentar animales que necesitan un hogar, ofrecen servicios gratuitos de sanidad, como la vacunación antirrábica y castraciones.

Uno de sus objetivos es aumentar las posibilidades de adopción de perros adultos, que suelen enfrentar mayores dificultades para conseguir una familia. También se exhiben animales que no pueden concurrir presencialmente mediante carteleras de difusión.

Mitos sobre la adopción de perros adultos

Según los datos proporcionados sobre el programa, en lo que va de 2026 se realizaron 19 jornadas y se concretaron 250 adopciones de perros y gatos, de las cuales 126 correspondieron a perros. Además, se implementó una modalidad semanal que busca llevar las actividades progresivamente a las 15 comunas porteñas.

Sakura fue una de esas adopciones. Después de ser rescatada junto a sus cachorros y permanecer a la espera cuando ellos encontraron familia, una última vuelta por la plaza terminó cambiando su historia. Para Alejandro, la experiencia dejó un mensaje que espera transmitir a quienes estén pensando en sumar un animal a su hogar: “Espero que nuestra historia sirva de motivación e invitación a todas las personas a darle la oportunidad a un perro rescatado”.