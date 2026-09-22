La curiosa frase de Dibu Martínez sobre el retiro de Lionel Messi de la selección argentina

Los jugadores elegidos por Lionel Scaloni para los tres partidos amistosos de la selección argentina durante la fecha FIFA, período de dos semanas que estará marcado -sobre todo- por la despedida de Lionel Messi del combinado nacional (el martes 6 de octubre en el Monumental, frente a Benín), empezaron a llegar al país desde sus respectivas ciudades europeas. Uno de ellos, el arquero campeón del mundo en Qatar 2022, Emiliano Dibu Martínez, arribó esta mañana desde Gran Bretaña y se refirió a distintos temas. Uno de ellos, naturalmente, el último partido del astro rosarino con la camiseta argentina.

“Bueno, la verdad... Pensé que ya se había retirado, así que tener la posibilidad de retirarse acá en la Argentina es un sueño para él y trataremos de que sea un lindo día para él”, expresó el actual arquero de Chelsea, caminando hacia la salida del aeropuerto de Ezeiza.

Emiliano Martínez y Lionel Messi, figuras de una etapa gloriosa de la selección argentina AFA - LA NACION

También fue consultado sobre el futuro de Scaloni, que deberá decidir si continúa como líder de la selección mayor o si decide continuar por otro camino. “No tengo ni idea. Es algo que deberá hablar con su equipo de trabajo y lo que decida siempre lo vamos a apoyar”, se limitó a decir el exarquero de Aston Villa, formado en Independiente.

Después de la derrota de la Argentina ante España en la última final de la Copa del Mundo, en los Estados Unidos, el guardavalla marplatense había sembrado ciertas dudas sobre su continuidad en el equipo. Sin embargo, apuntó: “Obviamente estoy acá. Uno disfruta de estar acá en la selección”.

A propósito de la caída por 1-0 en la final ante España en Nueva Jersey, el 19 de julio pasado, el Dibu Martínez reconoció: “Es lindo haber llegado a una final de vuelta, pero lamentablemente no la pudimos ganar, así que nos va a quedar la espina por mucho tiempo”.

Qué dijo Dibu Martínez en Ezeiza

Los tres amistosos que disputará la Argentina serán las primeras presentaciones de este plantel después del subcampeonato obtenido en el Mundial 2026. También será la primera vez que el grupo se reúna desde que Messi anunció su retiro a nivel internacional. El equipo recibirá a Bolivia el miércoles 30 de septiembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego jugará sus otros dos compromisos en el Monumental: ante Burkina Faso el sábado 3 de octubre y, como quedó citado, frente a Benín el martes 6.

¿Qué expectativas tiene el arquero para la próxima etapa de la selección argentina? “Igual que siempre. Los que están no son chicos nuevos; ya han estado. La selección siempre será la selección, más allá de quiénes estén. Cada vez que vengo acá lo disfruto”, dijo, apurando el paso.

Antes de dejar Ezeiza escuchó si era candidato a ganar el próximo Balón de Oro. Y tuvo una rápida reacción: “¡Nooo, ni loco! ¿Messi? Messi sí; yo no".

Messi y Dibu Martínez, héroes deportivos del título en Qatar 2022 de la selección argentina Instagram Emiliano Martinez

Martínez sumó ese reconocimiento a una trayectoria que desde hace años lo ubica entre los principales referentes del arco a nivel mundial. A principios de mes, durante la presentación de los nominados al Balón de Oro 2026, el marplatense apareció entre los diez candidatos al Trofeo Lev Yashin, la distinción que entrega France Football al mejor arquero de la temporada. La lista se completa con Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Édouard Mendy, David Raya, Matvey Safonov, Unai Simón y Vozinha. Cabe recordar que el Dibu ganó esta distinción en 2023 y 2024.

La gala del Balón de Oro 2026 se realizará el 26 de octubre en Londres, por primera vez fuera de Francia. El período a evaluar incluye la temporada 2025/2026 (del 1 de agosto de 2025 al 31 de julio de 2026), incluyendo el último Mundial.