La investigación científica que confirmó el consumo de alcohol en el reino animal

Aunque parezca difícil de creerlo y hasta de imaginarlo, los animales consumen alcohol. En un hecho que llamó la atención de todos, científicos de diferentes universidades del mundo pusieron el foco en esta cuestión.

Científicos de la Universidad de Exeter, ubicada geográficamente en Inglaterra, determinaron que animales como el chimpancé, monos, elefantes y hasta moscas ingieren alcohol en sus dietas mediante el compuesto llamado Etanol.

Conocido como el alcohol etílico, el etanol es un líquido incoloro, volátil, con un olor característico y sabor picante que atraen a los animales a través del olfato. Ubicado en las frutas, varias especies, mayoritariamente selváticas, suelen ingerir estos alimentos para sobrevivir en estos terrenos inhóspitos.

La premisa del estudio científico estuvo apuntada a cómo las especies, con el correr del tiempo, empezaron a generar una tolerancia al consumo de etanol y modificaron su comportamiento social, a tal punto de perjudicar su apareamiento con otros animales.

Al consumir alcohol, los animales tienden a dormirse

A pesar de que existe la creencia que el consumo de alcohol es exclusivo del ser humano, la naturaleza dio un paso adelante para desafiar estos conceptos y mostró cómo los animales, a su manera, consumen este compuesto químico que a la larga termina siendo nocivo para su salud.

Para dar más precisiones del caso, un estudio de la revista especializada Trends in Ecology & Evolution explicó que “los humanos no beben solos”. Al profundizar sobre este relato, los científicos aclararon “las anécdotas de vertebrados que consumen etanol son comunes” como para darle profundidad a un tema que no está en agenda, pero que preocupa a los especialistas.

“Hay algunos casos documentados recientemente donde la ingesta de etanol por primates salvajes es clara. Los monos araña se alimentan de frutos fermentados, con niveles de etanol en el fruto entre 1% y 2,5%”, siguió el estudio acerca de esta conducta de los animales que se emparenta con las actitudes de los humanos.

Esta investigación, liderada por la ecologista Anna Bowland, tuvo una grata repercusión y la propia especialista se animó a dar declaraciones al respecto de cómo este hecho -anteriormente inusual- impacta en el mundo animal. “Nos estamos alejando de esta visión antropocéntrica de que el alcohol es consumido solo por humanos y que, en realidad, el etanol es bastante abundante en el mundo natural”, aseguró.

Para tomar dimensión de la ingesta de alcohol de un humano y un animal, Bowland especificó: “Las bebidas fermentadas por humanos más comunes tienen un contenido de alcohol que va desde el 3 % (cerveza ligera) hasta el 50 % (bebidas espirituosas destiladas). La concentración máxima de etanol posible sin destilación ni congelación fraccionada está limitada por la levadura y es de aproximadamente el 15%”.

De esta forma, el estudio abordó un caso sensible debido al daño que genera el etanol en los animales. Aun sin una solución a corto plazo, los investigadores no dan el brazo a torcer y apuntan a poder contrarrestar esta problemática que modifica el comportamiento de las especies y las lleva a una situación de extremo peligro.

