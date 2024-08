La razón por la que los perros se escapan

Escuchar

Para muchos dueños de perros, lidiar con una mascota que se escapa al menor descuido puede resultar tan frustrante como peligroso. Ya sea durante un paseo o por una puerta que quedó abierta por accidente, la posibilidad de que se escape es una preocupación constante. Además del riesgo de accidentes en la calle, el animal podría resultar herido o incluso causar lesiones a otros.

El American Kennel Club (AKC), la mayor autoridad canina en Estados Unidos, afirma que este comportamiento es común y presenta varias amenazas para las mascotas. A su vez, identifican múltiples factores detrás de las fugas caninas. La curiosidad por perseguir otros perros o personas, la impaciencia de no poder permanecer quietos en la entrada de la casa, o simplemente el aburrimiento y la falta de estímulos adecuados en su entorno son algunas de las razones más comunes. Asimismo, emociones como la ansiedad, el miedo o el nerviosismo pueden empujar a un perro a buscar escape.

Y no todos los perros reaccionan de la misma manera. Es crucial reconocer que además de los jóvenes, los más viejos también pueden tender a huir, especialmente aquellos que padecen condiciones como la demencia o pérdida auditiva, que los hacen más susceptibles a la confusión o menos capaces de responder a comandos verbales.

El impacto del entorno en la conducta de escape

Por otro lado, es esencial comprender que el entrenamiento previo no siempre se transfiere de un entorno a otro, lo que implica que un perro que estaba entrenado para quedarse quieto al abrir una puerta en un hogar anterior puede no reconocer la misma norma en uno nuevo. Por lo tanto, los cambios de entorno, como una mudanza, pueden intensificar la tendencia del perro a escaparse, ya que se enfrenta a un contexto desconocido que no asocia con las reglas anteriores.

Además, estos animales son criaturas de hábitos y extremadamente inteligentes, capaces de memorizar y asociar sonidos o acciones con oportunidades para huir. Por ejemplo, pueden reconocer que el timbre es un momento en el que el dueño abre la puerta y, por ende, una oportunidad para escapar.

Otros estímulos, como la presencia de otros animales, pueden ser suficientes para activar su instinto natural de caza e incitar a una mascota aburrida a buscar entretenimiento o, si el encuentro les provoca miedo, a correr en busca de un refugio seguro.

Estrategias de prevención

Para abordar y prevenir eficazmente la conducta de escapar en perros, los especialistas de la AKC indican que es recomendable buscar la asistencia de un veterinario, especialmente si se observan fobias a los ruidos u otros comportamientos inusuales que podrían ser síntomas de condiciones subyacentes, como artritis o problemas gastrointestinales.

A continuación, el adiestramiento efectivo es fundamental y debería centrarse en el refuerzo positivo. Esto implica recompensar al perro cuando exhibe el accionar deseado y, por otro lado, ignorar las conductas incorrectas para enseñarle las consecuencias de lo que hace.

Por último, es crucial supervisar de cerca a la mascota hasta que internalice comportamientos alternativos más adecuados. En ocasiones, medidas más estrictas pueden ser necesarias, como dejar al perro en un espacio cerrado durante el breve momento en que se abra la puerta de entrada, para prevenir posibles escapes.

