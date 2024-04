Lo abandonaron y caminó 27 días para regresar con su familia: la conmovedora historia de Cooper, el perro imparable

Escuchar

Existen historias que se vinculan con las mascotas que parecen hechas para Hollywood. Sin embargo, una vez más, la realidad superó a la ficción. Cooper, un golden retriever, se volvió famoso en las redes sociales luego de caminar varios kilómetros -y a lo largo de casi un mes- para regresar a su casa, a pesar de que sus dueños lo habían abandonado.

La desalmada práctica de abandonar a las mascotas lejos de casa es muy común, en especial en ciudades y pueblos alejados de las urbes. No es algo que solo suceda en la Argentina, sino que también se repite en otros países, como el caso de Cooper, que conmovió a la comunidad virtual por el simple hecho de resistir 27 días solo, sin agua ni comida, hasta hallar a alguien que le ofreció los cuidados necesarios.

Cooper, el perro que caminó 27 días para volver a la familia que lo abandonó (Fuente: Nigel Fleming)

Este hecho tuvo lugar en marzo del año pasado entre dos pequeños poblados de Irlanda del Norte, cuando los dueños de Cooper lo abandonaron en Dungannon, a 64 kilómetros de su hogar en Co Tyrone. A partir de ser dejado en medio del clima frío, el animal confió en su olfato y sentido de la ubicación para retornar a la que antes había sido su ciudad.

Sorteó arroyos, esquivó a los agresores y hasta supo esconderse de los campesinos que cuidaban de los rebaños de ovejas en las colinas. Su larga travesía terminó en Tobermore, según indicó el medio Belfast Live. Allí, el equipo de la perrera Lost Paws NI lo rescató y lo internó, con el fin de mejorar su estado de salud, ya que parecía agotado y con signos de mal nutrición y deshidratación.

Una vez que el golden sanó, fue puesto en adopción y en ese instante apareció Nigel, un fotógrafo local que se enamoró de su historia. Una vez que lo llevó hasta su nueva casa, lo bajó del auto y Cooper se volvió a escapar. Según fechó el hombre, desde el 1° de abril hasta el 26 inició una campaña de búsqueda en las redes sociales para encontrarlo.

Esta es la distancia que caminó Cooper (Fuente: Irish Mirror)

A mediados de mes, aseguró que se dio casi por vencido, ya que su objetivo parecía inútil. Sin embargo, no bajó los brazos y el último día recibió un llamado; Cooper estaba en el mismo lugar donde había sido abandonado por la primera familia. Al parecer, desde la perrera comentaron que el único lugar conocido para él fue ese rincón desolado a decenas de kilómetros, por lo que retornó a donde creía que estaría seguro.

Nigel, un habitante de Tobermore se hizo cargo de Cooper (Fuente: Nigel Fleming)

Una vez más, se demostró que a pesar de los percances y la muestra de maltrato por parte de algunos seres humanos, Cooper sobrevivió y en la actualidad vive con Nigel en Tobermore. En diálogo con el medio citado anteriormente, el dueño y amigo del golden retriever sostuvo: “Hoy soy un hombre muy feliz y aliviado, agradecido a cada persona que me ayudó, desde el equipo de Lost Paws, Pets Lost and Found Mid Ulster, al público y a DogsLive que me ofrecieron apoyo, sugerencias y ayuda práctica. Al final, todo lo que tuvimos que hacer fue seguir el rastro a un perro hasta llegar a un entorno familiar. Si lo hubiéramos sabido, podríamos haberle ahorrado al gran Cooper toda esa ansiedad”.

Cooper se recuperó y vive feliz en su nueva casa (Fuente: Nigel Fleming)

Y concluyó: “Ahora está a salvo y con suerte podrá recuperarse. Está en casa para siempre, pero tomé algunas precauciones adicionales si alguna vez siente la necesidad de huir nuevamente. Ha pasado por muchas cosas. Incluso cuando él desapareció, mi fe en la humanidad se restauró gracias a la increíble ayuda que me ofrecieron”.