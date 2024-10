Las ocho cosas que asustan a los gatos y que seguro no sabías

Los gatos, al igual que los perros, son de los animales más elegidos para formar parte de la familia, ya que su forma de ser independiente y curiosa los hacen destacar y los vuelven compañeros ideales para las personas. Es importante destacar que poseen una personalidad que mezcla tanto afecto como autonomía, lo cual los hace ideales para convivir con las personas. Sin embargo, su carácter reservado y en ocasiones poco expresivo, despierta constante curiosidad en quienes los cuidan, especialmente en cuanto a qué situaciones o actitudes les resultan incómodas o molestas.

Mundo Animal, un sitio especializado en el comportamiento felino, dio a conocer algunos consejos útiles para interpretar mejor el lenguaje corporal de los gatos. Esta información puede ayudar a sus cuidadores a reconocer y evitar aquellas situaciones que incomodan a estos animales, fomentando así una convivencia más armoniosa. A continuación, todas las cuestiones que no les gustan:

1. Estar en contacto con el agua

Forzar a los gatos a mojarse puede ser de las experiencias más estresantes para ellos

Una de las teorías más aceptadas sobre el temor de los gatos al agua sugiere que muchas razas felinas tienen su origen en zonas desérticas de Oriente Medio y China, donde el contacto con el agua es históricamente limitado. Esto podría explicar por qué prefieren limpiarse a sí mismos en lugar de bañarse con agua, un hábito que les resulta más natural y menos estresante. Por ende, forzarlos a mojarse sin su consentimiento puede ser una experiencia muy incómoda para ellos.

2. Los pepinos

Los videos de gatos reaccionando de forma exagerada ante la presencia de un pepino captaron la atención de los usuarios en redes sociales, mostrando una aparente fobia de los felinos hacia esta hortaliza. Aunque hay varias teorías que buscan explicar este fenómeno, ninguna ofrece una respuesta concluyente. La explicación más aceptada es que el pepino, por su forma alargada, recuerda a las serpientes, un animal que los gatos evitan instintivamente. Según el conductista animal y biólogo conservacionista Constantine “Con” Slobodchikoff, quien habló con ABC News, “los gatos están genéticamente programados por instinto para evitar las serpientes. Como los pepinos se parecen a las serpientes, los gatos les tienen miedo”.

3. Globos

Los globos son uno de los objetos que más miedo causan a los gatos, teniendo en cuenta que su forma, tamaño y el hecho de que puedan flotar, los hacen difíciles de entender para estos animales, quienes suelen confundirlos con posibles depredadores. Por ende, esta percepción genera una reacción de alerta que, en la mayoría de los casos, lleva a los gatos a huir para evitar el “peligro” que representan.

4. Olores intensos

Los gatos, con su olfato altamente desarrollado, suelen reaccionar con rechazo e incluso miedo ante aromas intensos como los del vinagre, la cebolla, la nafta o el alcohol. Al percibir alguno de estos olores en el ambiente, tienden a entrar en alerta y buscan alejarse rápidamente.

5. Ruidos fuertes

El sentido del oído de los gatos es muy sensible, por lo que los ruidos fuertes suelen incomodarlos y asustarlos. Sonidos como gritos, fuegos artificiales, música alta, aspiradoras, tormentas, bocinas y otros ruidos intensos pueden generarles miedo, estrés e incluso ansiedad.

6. Personas desconocidas

Los gatos no les gusta el contacto físico y menos con personas desconocidas

El temor o rechazo hacia personas desconocidas es común en estos animales, por lo que muchos prefieren mantenerse distantes o suelen actúan de forma arisca cuando alguien nuevo visita la casa. No obstante, si esa persona permanece en el hogar durante varios días, el gato probablemente se acercará poco a poco hasta ganar confianza.

7. Que los miren fijamente

En general, a los animales no les resulta cómodo que los miren fijamente, y los gatos no son la excepción. Si bien algunos pueden no mostrar reacción cuando sus dueños los observan a los ojos, puesto que tienen confianza, ante la presencia de personas desconocidas pueden sentirse intimidados y experimentar incomodidad.

8. Cambios en la rutina

Los gatos domésticos tienden a seguir rutinas diarias de actividades como comer, jugar y dormir, por lo que cualquier alteración en su día a día puede generarles temor o angustia. Por ello, es importante introducir los cambios en su entorno de manera gradual para minimizar estas reacciones.

