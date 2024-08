Llevó a su chanchito al veterinario, descubrió lo peor y no lo puede creer: “Me quería morir”

Escuchar

Hay situaciones que parecen ocurrir solo en la ficción o al menos eso se piensa hasta que uno lo ve en las redes sociales. Desde sus respectivos perfiles, los usuarios sorprenden con sus anécdotas y esto ocurrió en las últimas horas, cuando una joven contó lo que le pasó con su mascota.

A través de su cuenta de TikTok (@lanietadegaray98), la usuaria Yanet Garay dio detalles de su extraña experiencia animal. “Lo rescatamos pensando que era un chanchito. Nos sacábamos fotos con él”, expresó sobre las imágenes en la que se la ve junto al animalito que había salvado.

Tras mostrar a su mascota, la joven se filmó relatando lo que había pasado. “Bueno, ya volví de la veterinaria y me siento una completa bol*** porque le digo al veterinario: ‘Traje el chanchito para revisar’. El chanchito ya tenía una fundación que lo iba a recibir, siendo chanchito, obvio. Y el veterinario me dice: ‘Es un jabalí”, explicó.

Su dueña pensó que era un chancho y terminó siendo un jabalí (Foto: captura TikTok/@lanietadegaray98)

Al no poder creer lo que le estaba diciendo, ella le comenta al especialista que estaba segura de que era un chanchito. Sin embargo, él le respondió que “mirara los colmillos que tenía”. Entre risas, la joven lanzó: “Me quería morir”. Además, reveló que la fundación no le acepta el animal: “Ahora tengo que buscar una reserva y ver qué hago con él. Encima estuve buscando y los jabalíes son terribles, salvajes. Yo no sabía nada de ellos”.

En ese sentido, agregó: “Yo pensaba que era un chanchito marrón normal, pero es un jabalí. Ahora veré qué hago, qué le consigo. Al menos no se lo van a comer, pero el plan de salvarlo sigue en pie”.

Además de los 170.000 likes, el posteo obtuvo miles de comentarios de los usuarios, quienes no podían creer lo que habían escuchado. “Es un jabalí, ¿no viste el Rey León?”; “No sé, pero me hiciste el día. Tal vez está destinado para vos. Nunca se sabe, yo lloré un gato montés, pensé qué era un hermoso gatito, pero luego creció y fue mi compañero”; “Muy lindo. Se notaba que era jabalí jaja”: “Si lo crías desde chico es como un chanchito. Se crían mansos”, fueron solo algunos.

Un caso similar... con un erizo

Aunque pueda parecer algo inusual, esta no es la primera vez que pasa. A mediados de julio de este año, una mujer de Gales iba manejando en la ruta y se topó con lo que parecía ser un erizo bebé. Conmovida, decidió llevarlo a su casa para ofrecerle alimento y refugio, pero al ver que el animal no se movía, lo acercó al veterinario y aquella visita trajo consigo una revelación inesperada: lo que había rescatado no era un erizo, sino un pompón de lana de un gorro.

Finalmente se trataba de una bola de lana que se rompió de un gorro (Kennedy News & Media)

En diálogo con The Independent, la doctora Janet Kotze, quien atendió a la mujer en el centro de fauna salvaje Lowe Moss Wood, aseguró que la señora, quien ya era de avanzada edad, había actuado con las mejores intenciones. “No lo tocó en absoluto: lo metió en una caja, le puso comida para gatos y lo dejó en un lugar cálido y oscuro. Además, apenas lo miró para no estresarlo. Lamento que solo sea una bolita de lana”, comentó.

