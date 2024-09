¿Lloran? El significado de las lágrimas en los perros

Escuchar

Para muchas personas, las mascotas son un miembro fundamental de la familia, llegando incluso a considerarlos como sus propios hijos. En este sentido, está científicamente demostrado que los perros experimentan emociones y la mayoría de los cuidadores alegan notar algunos signos de tristeza en ellos en algún momento de sus vidas. A veces, incluso se pueden ver sus ojos llorosos y se asume que su mirada refleja un sentimiento de melancolía. Sin embargo, surge la pregunta de si los canes realmente lloran como los humanos para expresar sus emociones o si se trata de otra cosa.

En el blog especializado The Dog People, se dio a conocer lo planteado por el Dr. Chantale Pinard, profesor asociado de oftalmología veterinaria en la Universidad de Guelph, quien aseguró que los perros no derraman lágrimas cuando están tristes, a diferencia de las personas. De hecho, los humanos somos la única especie capaz de llorar por emociones. Sin embargo, si se observa que un can parece “llorar”, es posible que se deba a alguna afección médica.

Los perros no expresan sus emociones como los humanos, según los expertos

A que se deben las lagrimas en los perros

Las lágrimas suelen asociarse con emociones, por lo que al ver a un perro llorar, muchos asumen que está triste. Sin embargo, aunque estos animales pueden experimentar emociones y producir lágrimas, esto no significa que ambas cosas estén conectadas. Precisamente, un estudio reciente publicado en la revista Current Biology reveló que el volumen de lágrimas en los perros aumentó al reencontrarse con sus dueños debido a los altos niveles de oxitocina, la llamada hormona del “amor”. Esto sugiere que podrían derramar lágrimas de alegría.

Otra teoría interesante es que los perros habrían desarrollado la capacidad de producir lágrimas como un mecanismo para fortalecer el vínculo con los humanos. Investigaciones previas demuestran que las personas responden mejor a las imágenes de sus mascotas con lágrimas añadidas, lo que propone que estas podrían haber evolucionado para generar lágrimas con el fin de atraer afecto, alimento y cuidado de sus dueños.

¿Qué significan las lágrimas de los perros?

Aunque los canes no lloran por tristeza, sí producen lágrimas, que se dividen en dos tipos: basales y reactivas. Según el Dr. Pinard, las lágrimas basales mantienen húmeda la córnea y el tejido circundante, mientras que las lágrimas reactivas se producen cuando los ojos del perro están irritados. A diferencia de los humanos, los conductos lagrimales de estos amigos de cuatro patas no permiten que las lágrimas goteen del ojo. Por lo tanto, si tu mascota está goteando lágrimas, podría indicar un problema.

En los perros, las lágrimas pueden ser el resultado de:

Alergias

Daño ocular

Cuerpo extraño en el ojo

Una infección ocular con secreción

Desde alergia hasta daño ocultar: algunos motivos de las lágrimas en los perros

Ulceración corneal

Uveítis (inflamación dentro del ojo)

Glaucoma (aumento de la presión dentro del ojo)

Obstrucción del conducto lagrimal (común en las razas braquicéfalas)

En el caso de notar que los ojos del animal lloran de manera constante, se debe ver más de cerca para asegurarse de que no haya nada en su superficie. Si el lagrimeo continúa, lo más recomendable es consultar con un veterinario.

Algunos síntomas comunes que pueden aparecer junto con lágrimas excesivas son:

Pestañeo

Manoseo o frotamiento

Tercer párpado que sobresale

Enrojecimiento de la conjuntiva (tejido que rodea la córnea)

Lágrimas en la mejilla

Es importante tener en cuenta que, aunque los perros no lloran por tristeza, muchos estudios sugieren que sí pueden experimentar sentimientos de melancolía y que hasta son capaces de percibir la tristeza en los humanos. Por lo tanto, mientras que las lágrimas pueden no ser una señal directa de tristeza en los caninos, su habilidad para sentir y reaccionar a lo que le pasa a su dueño destaca la complejidad y la sensibilidad de sus emociones.

