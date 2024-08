Qué entiende tu perro cuando le hablás, según una investigación científica

Escuchar

Muchos dueños de perros creen que sus mascotas entienden cuando les hablan, aunque esta idea a menudo es vista como una superstición o una simpática ignorancia. Si bien los perros entrenados responden a órdenes simples, la idea de que comprenden el lenguaje humano suele considerarse absurda. Sin embargo, algunas de estas creencias pueden tener fundamento, y este tema parece ser uno de esos casos.

Una investigación científica recientemente publicada revela el grado de comprensión que los perros tienen de la comunicación humana. El estudio fue liderado por un grupo de investigadores de la Universidad Eötvös Loránd en Hungría y consistió en un escaneo no invasivo del cerebro de 27 perros de diferentes razas. Tanto el método como los resultados fueron calificados por algunos medios internacionales como “asombrosos”.

Para lograr esta tarea desafiante, se implementaron técnicas avanzadas de neuroimagen que registraron los movimientos neuronales de los caninos con un escáner de resonancia magnética funcional (fMRI). Ellos fueron entrenados para reconocer varios objetos por su nombre y, por lo tanto, lo que la máquina contestaría sería la reacción a los comandos verbales de sus dueños. De esta manera, se permitió observar la actividad cerebral del canino mientras escuchaba palabras familiares, pero también desconocidas.

Al observar las respuestas cerebrales caninas, evaluarlas y compararlas con las humanas, se llegó a un resultado que podría impresionar a muchos: los perros podían efectivamente reconocer muchas palabras y asociarlas con los objetos. Así lo indicaban los datos de actividad de los cerebros cuando escuchaban las palabras. Esta actividad era similar a la humana, particularmente cuando identifica sustantivos vinculados a objetos en la realidad empírica. En otras palabras, la evidencia demostraba que los perros sí comprenden las palabras que sus tutores les dicen.

Su capacidad para reconocer palabras, señales visuales y tonos de voz sugiere que el nivel cognitivo de estos animales es más alto de lo que algunos podrían pensar. El estudio húngaro, por lo tanto, representa para algunos un giro copernicano y para muchos dueños es la confirmación científica de todas sus intuiciones.

El detrás de escenas del cerebro canino

Ante las preguntas de algunos sobre cómo puede exactamente suceder esta comprensión canina del lenguaje humano, una de las principales investigadoras dio en una entrevista reciente algunas respuestas útiles. Cuando los perros captan lo que el hombre dice, no lo hacen de la misma manera que los humanos. Más bien, escuchan de una manera específica en la solo se reconocen pautas fonéticas sin mucha atención por los detalles. Esto es similar al modo de procesamiento de un bebé de alrededor de 14 meses.

Por esta razón, si bien los perros pueden comprender palabras, la extensión de ese vocabulario es limitado. La primera limitación se hace evidente cuando se observa que solo pueden reconocer palabras referidas a objetos particulares y nunca a términos abstractos. Asimismo, debido a que lo que identifican de la palabra es su pauta sonora más que su significado, suelen confundirse cuando alguien pronuncia una palabra sin sentido pero similar fonéticamente a otro término que ya registraron. Sobre este punto, la científica señala: “Esto no quiere decir que no oigan esas diferencias, sino que solo probablemente no las procesan como importantes”. Por esas razones, las órdenes e instrucciones no muy claras tienden a ser incomprendidas.

Perros prodigio

De igual manera, como también ocurre entre los humanos, hay excepciones a estas reglas entre los perros. Aunque usualmente no ocurre, existen caninos con el poder de aprender centenares de palabras. Algunos de ellos fueron participantes en el reciente concurso internacional del Genius Dog Challenge. Mediante transmisiones en vivo por YouTube, el torneo exhibe a los perros más talentosos, pues muchos de los competidores son capaces de aprender entre 10 y 12 palabras en el plazo de solo una semana.

Un nuevo estudio por el mismo equipo de científicos investiga en la actualidad para entender las causas de estas hazañas caninas. Una de las expertas explica que los animales concursantes son entrenados rigurosamente desde la infancia para tener la posibilidad de identificar tantas palabras diversas, ya que la mayoría de los perros son incapaces de lograr estos actos.

Además del proyecto en Hungría, el horizonte del futuro muestra aún más preguntas por explorar en relación a este tema. Una duda todavía pendiente que pronto podría ser objeto de estudio es si los perros podrían alguna vez desarrollar la capacidad de entender conceptos abstractos, mientras que otro asunto que también intriga a algunos científicos es si las capacidades de comprensión varían significativamente según la raza y la edad.

