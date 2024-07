Qué hacer cuando un perro come eucalipto

Escuchar

El eucalipto es apreciado por su aroma refrescante y sus beneficios medicinales en humanos, como aliviar síntomas de resfriados y problemas respiratorios. Sin embargo, para los perros, esta planta puede ser peligrosa. Tanto la inhalación de su aceite esencial como la ingestión de sus hojas pueden causar desde irritaciones leves hasta graves intoxicaciones en los caninos.

Los perros y el eucalipto tienen una relación problemática debido a que el consumo de esta planta puede causar síntomas que representan un riesgo grave para su vida. El aceite esencial de eucalipto, por ejemplo, es altamente irritante para las vías respiratorias de los perros. Además, si estos ingieren partes de la planta, podría experimentar desde trastornos gastrointestinales como vómitos y diarrea hasta complicaciones más severas, hasta dificultades respiratorias y alteraciones neurológicas.

Uno de los efectos de la intoxicación con eucalipto es la salivación excesiva FOTO ilustrativa: PIXABAY

Por estos motivos, mantener las plantas de eucalipto y sus derivados fuera del alcance de los perros es fundamental, así como también lo es conocer los síntomas de intoxicación. Entre estos se encuentran la hiper salivación, los vómitos recurrentes, la diarrea y en casos más severos, dificultades respiratorias que requieren atención veterinaria inmediata.

Cómo tratar el envenenamiento por eucalipto

En caso de envenenamiento por eucalipto, es crucial actuar rápidamente pero con precaución. Inducir el vómito no es recomendable, ya que el aceite de esta planta puede causar más daño al ser expulsado. Si los líquidos se encuentran en la piel o en los ojos del perro, debe enjuagarse inmediatamente para evitar reacciones adversas.

Varias plantas diferentes pueden dañar a los perros, no solo el eucalipto FOTO ilustrativa: PIXABAY

El tratamiento típico en una clínica veterinaria comienza con un lavado gástrico bajo anestesia general para minimizar el riesgo de que el aceite entre en los pulmones. Luego, se administra carbón activado para absorber cualquier residuo de toxina. Las intervenciones de apoyo incluyen líquidos intravenosos para corregir deshidrataciones y desbalances electrolíticos, laxantes para facilitar la eliminación de la toxina, y medicamentos como antihistamínicos y analgésicos para manejar los síntomas de inflamación y dolor.

Otras plantas peligrosas para los perros

Además del eucalipto, existen múltiples plantas que representan un peligro para los perros. La azalea y la adelfa, por ejemplo, son extremadamente tóxicas y pueden causar síntomas graves que incluyen vómitos, hiper salivación y, en casos extremos, la muerte. Plantas como el potus y la cala, comunes en muchos hogares, contienen oxalato cálcico que puede causar irritación oral severa y dificultad para tragar en los animales domesticos.

Otras plantas como la hiedra, el narciso y el lirio son igualmente peligrosas, lo que podría provocar desde vómitos y diarrea hasta convulsiones y problemas cardíacos si se ingieren en cantidades suficientes. Es vital que los dueños de mascotas estén informados sobre estas plantas y tomen medidas preventivas para evitar la exposición de sus perros a estos riesgos.

Las azaleas son otras plantas tóxicas para los canes FOTO ilustrativa: PIXABAY

El efecto en los gatos

Mientras que en los perros el eucalipto es altamente letal, en los gatos no lo es tanto, siempre y cuando sea en forma de planta. Esto se debe a que su versión natural posee una concentración mucho menor de eucalipto, el químico que es peligroso para ellos. Pero aún así, no es recomendable permitir que los felinos mastiquen o ingieran partes del vegetal. No obstante en su forma concentrada como aceite esencial, presenta un alto riesgo de toxicidad para los mininos.

Inhalar incluso pequeñas cantidades de estos aceites puede ser perjudicial, y no se recomienda su uso en difusores en hogares donde habitan gatos. La toxicidad del aceite de eucalipto se debe a que los felinos domésticos no pueden metabolizar el eucaliptol, el principal compuesto químico de esta planta. La exposición a este aceite puede provocar síntomas graves de intoxicación, incluso si la difusión ocurre en una habitación diferente a la que el animal ocupa.

LA NACION