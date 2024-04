Quién es Lady Pinto Ben, la perra que es furor en Instagram por luchar con su espada

Escuchar

Las redes sociales esconden un sinfín de historias que se conocen con el correr de los días. En el caso de Anna Kimbro, esta mujer, junto a su pareja, decidieron darle una vuelta de tuerca a sus contenidos y recrean combates en escenarios imaginarios.

A raíz de esta iniciativa que nació en TikTok en el año 2020 y, hasta el día de la fecha, atrajo a muchos seguidores, la pareja se encontró con un actor inesperado que le dio un color diferente al asunto y en la actualidad es la estrella de sus contenidos: su perra llamada Lady Pinto Bean.

Todo comenzó cuando la pareja empezó a grabar un video en un campo y, de un momento al otro, el can apareció en escena con un palo grande sujetado por su hocico para participar de esta contienda imaginaria. “Ella tomó el palo y comenzó a perseguirme mientras agitaba el palo como si fuera su propia espada”, explicó Kimbro en diálogo con el medio The Dodo para contar cómo fueron los primeros pasos de un giro inesperado en esta historia.

Habituado a participar dentro de los videos, Pinto Bean incorporó a la espada como un juguete más y la misma está hecha a base de espuma y una falsa daga que lejos está de representar un peligro para su integridad física.

Lady Pinto Bean se convirtió en una estrella de Instagram

“Normalmente jugamos con su espada una o dos veces por semana. No siempre lo filmamos para TikTok o Instagram, pero a ella le encanta hacer ejercicio de esa manera, así que intentamos hacerlo con frecuencia”, explicó la mujer sobre este divertimento que expone a su mascota y la convierte en uno de los personajes más queridos en las redes sociales.

A su vez, desde que el animal empezó a familiarizarse con la espada, Anna Kimbro decidió darle el título nobiliario de Lady y es por eso que recibe ese nombre en los videos. Sobre esta circunstancia, su dueña aclaró que de no encontrar este objeto, Pinto Bean buscará algún objeto contundente para no perder la costumbre: “Incluso si no sacamos su espada, ella agarrará un palo e intentará luchar con él casi todos los días. Una vez intentó pelear con la perra de mis padres, que se llama Luna, con un palo un par de veces, y parecía bastante sorprendida de que Luna huyera de ella, como diciendo: ‘¿qué estás haciendo?’”, explicó la influencer que registra en su cuenta de Instagram un total de 347 mil seguidores.

Con un feed repletos de videos de combates, Lady Pinto Bean protagonizó uno de los más vistos donde se lo ve a la pareja de Anna con una aspiradora y la mascota, en alerta por el ruido que hacía el artefacto, se dispuso a pelear con su espalda en la boca para el deleite de los seguidores.

De manera recreativa, la mascota empezó a ganar un lugar de importancia en dichos videos y en la actualidad es la principal protagonista de contenidos que escapan a una simple viralización y muestran el lado más tierno y cómico de una perra que encontró en una espada un aliado para combatir contra el mal.

LA NACION