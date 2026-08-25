Se desplomó en la calle con seis cachorros en su panza y, después de salvarlos, espera una familia para ella: la historia de Brunei
La perra fue rescatada junto a sus cachorros y, después de verlos encontrar un hogar, quedó a la espera de su propia oportunidad
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Brunei atravesó una situación de abandono y, cuando más necesitaba ayuda, terminó desplomada en plena calle por un golpe de calor. El episodio permitió descubrir que llevaba seis cachorros en su vientre. Después de recuperarse y sacar adelante a sus crías, todos sus bebés consiguieron una familia. Ahora es ella quien espera una segunda oportunidad y lleva meses buscando un hogar definitivo.
El rescate de Brunei
La perra quedó al cuidado de Patitas Al Rescate, una organización sin fines de lucro dedicada al rescate, la recuperación y la adopción responsable de animales en Buenos Aires. Desde la entidad contaron cómo fue su llegada y remarcaron el estado en el que se encontraba: “Brunei llegó a nosotros después de desplomarse en la calle por un golpe de calor. Tenía una panzota enorme y ahí adentro venían 6 cachorros”.
Desde la organización destacaron que, pese a haber conocido el abandono, el hambre y el maltrato, Brunei se ocupó de sus pequeños y los protegió hasta que cada uno pudo encontrar una familia.
Está buscando una familia que la quiera para siempre
Con sus seis cachorros ya adoptados, llegó el momento de que Brunei encuentre su propio hogar. Tiene entre 3 y 4 años, es de tamaño mediano, está castrada, desparasitada y cuenta con la vacuna antirrábica al día.
Según quienes la conocen, uno de sus principales rasgos es lo cariñosa que es. Busca constantemente el contacto y disfruta especialmente de las caricias. También es curiosa y tranquila, le gusta salir a pasear, correr y jugar, y disfruta mucho estar acompañada.
Puede vivir perfectamente en un departamento, siempre que tenga sus paseos diarios, aunque una casa con jardín sería ideal. Sabe quedarse sola durante varias horas y hace sus necesidades afuera, por lo que las salidas son parte fundamental de su rutina. También es una gran fanática de dormir: disfruta tanto de la cama como del sillón, aunque puede adaptarse sin problemas a su propia camita.
Por su historia, hay algunas consideraciones a tener en cuenta. Brunei puede mostrarse celosa con otros perros y no se siente cómoda cuando se acercan demasiado. Por eso, desde Patitas Al Rescate consideran que lo mejor sería que fuera la única mascota del hogar. En los paseos, en cambio, se relaciona sin inconvenientes y responde muy bien cuando se le marcan límites. Como dato particular, casi no ladra y tiene una debilidad especial por los huesitos y las orejas de cerdo.
Cómo adoptar a Brunei
Quienes quieran convertirse en la familia de Brunei pueden iniciar el proceso de adopción responsable a través de Patitas Al Rescate. Para hacerlo, deben completar el formulario de preadopción disponible en el enlace de la biografía de las redes sociales de la organización (@patitasalrescate). El objetivo es encontrarle un hogar estable, donde pueda sentirse segura, recibir el cariño que tanto busca y disfrutar, finalmente, de la vida tranquila que merece.
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