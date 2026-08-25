Se desplomó en la calle con seis cachorros en su panza y, después de salvarlos, espera una familia para ella: la historia de Brunei

Brunei atravesó una situación de abandono y, cuando más necesitaba ayuda, terminó desplomada en plena calle por un golpe de calor. El episodio permitió descubrir que llevaba seis cachorros en su vientre. Después de recuperarse y sacar adelante a sus crías, todos sus bebés consiguieron una familia. Ahora es ella quien espera una segunda oportunidad y lleva meses buscando un hogar definitivo.

El rescate de Brunei

La perra quedó al cuidado de Patitas Al Rescate, una organización sin fines de lucro dedicada al rescate, la recuperación y la adopción responsable de animales en Buenos Aires. Desde la entidad contaron cómo fue su llegada y remarcaron el estado en el que se encontraba: “Brunei llegó a nosotros después de desplomarse en la calle por un golpe de calor. Tenía una panzota enorme y ahí adentro venían 6 cachorros”.

La perra llevaba seis cachorros en su vientre cuando fue encontrada (Foto: Instagram @patitasalrescate)

Desde la organización destacaron que, pese a haber conocido el abandono, el hambre y el maltrato, Brunei se ocupó de sus pequeños y los protegió hasta que cada uno pudo encontrar una familia.

Está buscando una familia que la quiera para siempre

Sus cachorros consiguieron familias y ahora ella espera una oportunidad (Foto: Instagram @patitasalrescate)

Con sus seis cachorros ya adoptados, llegó el momento de que Brunei encuentre su propio hogar. Tiene entre 3 y 4 años, es de tamaño mediano, está castrada, desparasitada y cuenta con la vacuna antirrábica al día.

La historia de Brunei, la perra rescatada que busca un hogar

Según quienes la conocen, uno de sus principales rasgos es lo cariñosa que es. Busca constantemente el contacto y disfruta especialmente de las caricias. También es curiosa y tranquila, le gusta salir a pasear, correr y jugar, y disfruta mucho estar acompañada.

Brunei disfruta de los paseos, los juegos y la compañía (Foto: Instagram @patitasalrescate)

Puede vivir perfectamente en un departamento, siempre que tenga sus paseos diarios, aunque una casa con jardín sería ideal. Sabe quedarse sola durante varias horas y hace sus necesidades afuera, por lo que las salidas son parte fundamental de su rutina. También es una gran fanática de dormir: disfruta tanto de la cama como del sillón, aunque puede adaptarse sin problemas a su propia camita.

La perra espera una familia que pueda darle un hogar definitivo (Foto: Instagram @patitasalrescate)

Por su historia, hay algunas consideraciones a tener en cuenta. Brunei puede mostrarse celosa con otros perros y no se siente cómoda cuando se acercan demasiado. Por eso, desde Patitas Al Rescate consideran que lo mejor sería que fuera la única mascota del hogar. En los paseos, en cambio, se relaciona sin inconvenientes y responde muy bien cuando se le marcan límites. Como dato particular, casi no ladra y tiene una debilidad especial por los huesitos y las orejas de cerdo.

Cómo adoptar a Brunei

Quienes quieran convertirse en la familia de Brunei pueden iniciar el proceso de adopción responsable a través de Patitas Al Rescate. Para hacerlo, deben completar el formulario de preadopción disponible en el enlace de la biografía de las redes sociales de la organización (@patitasalrescate). El objetivo es encontrarle un hogar estable, donde pueda sentirse segura, recibir el cariño que tanto busca y disfrutar, finalmente, de la vida tranquila que merece.