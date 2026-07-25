Su dueño murió y su gato protagonizó una emotiva escena en el velatorio que hizo llorar a todos

Las mascotas suelen formar vínculos muy profundos con sus familias y, cuando una de esas personas muere, muchas veces también manifiestan el dolor por la pérdida. Eso fue lo que ocurrió en un velorio realizado en México, donde un gato protagonizó una escena que conmovió tanto a los presentes como a miles de usuarios en las redes sociales.

El momento fue compartido por el medio RDN Noticias y rápidamente se viralizó. En las imágenes se observa al felino negándose a alejarse del féretro de su dueño. Durante gran parte de la despedida permaneció acostado debajo del ataúd, como si quisiera acompañarlo hasta el último instante.

En el video también puede verse a un niño que, con lágrimas en los ojos, intenta retirar al animal del lugar. No obstante, al notar que el gato permanecía tranquilo e incluso ronroneaba mientras seguía recostado sobre la tierra, decidió dejarlo allí durante unos segundos más antes de acompañarlo.

El conmovedor momento en el que un gato despidió a su dueño (Foto: Captura de pantalla Instagram @rdnpy)

Las imágenes despertaron una ola de comentarios de personas que aseguraron haber vivido experiencias similares con sus propias mascotas y destacaron la sensibilidad que pueden demostrar los animales frente a la muerte de un ser querido.

¿Cómo manifiestan el duelo los gatos?

Aunque muchas veces se los considera animales independientes, distintos especialistas sostienen que los gatos también pueden atravesar procesos de duelo cuando pierden a una persona o a otro animal con el que mantenían un fuerte vínculo.

Los gatos son seres sumamente sensibles (Foto: Pexels)

Según explica el portal especializado Catit, los felinos no expresan la tristeza de la misma manera que los seres humanos, pero sí pueden modificar su comportamiento tras una pérdida importante. Mientras algunos buscan más contacto y cariño, otros prefieren aislarse o permanecen inusualmente quietos. Cada gato reacciona de manera diferente, aunque existen algunos cambios de conducta que suelen repetirse y pueden indicar que está atravesando un proceso de duelo:

Pérdida de apetito.

Dormir mucho más o mucho menos de lo habitual.

Esconderse o evitar el contacto con las personas.

Maullar o vocalizar con mayor frecuencia.

Mostrarse inquieto o caminar constantemente de un lado a otro.

Alteraciones en sus hábitos de acicalamiento.

Cambios en el uso del arenero.

Los especialistas recomiendan mantener las rutinas habituales, ofrecer un ambiente tranquilo y brindar contención sin forzar la interacción. Si estos comportamientos se prolongan durante varias semanas o afectan de forma importante su salud, aconsejan realizar una consulta con un veterinario para descartar otros problemas y recibir orientación sobre cómo acompañar al animal durante el proceso de adaptación.