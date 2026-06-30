Un veterinario reveló el verdadero misterio detrás del carácter de los gatos naranjas

Los gatos naranjas despiertan una curiosidad constante entre sus dueños y los amantes de los animales. Existe una creencia popular que les atribuye un carácter especialmente cariñoso y una capacidad superior para la vida social en comparación con otros felinos. Ante este fenómeno, el veterinario Carlos Gutiérrez analizó las bases biológicas de estas mascotas y reveló los motivos científicos que explican por qué muchos ejemplares presentan estas conductas amigables en su vida cotidiana. Según el profesional, el secreto reside en el patrón de pelaje que comparten casi todos estos animales.

La mayoría de los gatos naranjas pertenece al grupo de los felinos atigrados (Foto: Freepik)

“Casi todos los gatos naranjas son en realidad atigrados y eso los hace ser muy familiares”, aseguró el veterinario al ser consultado sobre el vínculo entre la genética y el comportamiento. Los gatos atigrados se definen por marcas oscuras que recorren su anatomía, las cuales pueden aparecer como rayas, manchas o figuras circulares, tal como ocurre en razas específicas como el bengalí o el abisinio. Gutiérrez enfatizó que el color anaranjado constituye solo una fachada, ya que la gran mayoría de estos felinos posee este dibujo base en zonas estratégicas como la cara, las patas o la cola. Esta estructura genética, común también en tonos crema o grises con franjas sutiles, guarda una correlación directa con una personalidad más abierta al contacto humano.

No obstante, el especialista lanzó una advertencia necesaria para los propietarios: el color del pelaje no define por sí solo la personalidad de un individuo. “No se debe juzgar a un gato únicamente por su aspecto”, señaló. Si bien las observaciones sugieren una tendencia hacia la sociabilidad, existen múltiples variables que intervienen en la conformación del carácter de un animal. La genética individual, el proceso de socialización durante sus primeras semanas de vida y el ambiente donde el felino crece juegan roles fundamentales en su maduración. En consecuencia, las características mencionadas deben interpretarse como tendencias generales dentro de la especie y nunca como una regla matemática aplicable a cada caso particular.

Otro aspecto llamativo que despertó debates entre los cuidadores es la presencia de una marca en forma de letra M sobre la frente de muchos gatos naranjas. Existe una amplia variedad de mitos sobre el origen de esta señal distintiva, pero la ciencia aporta una respuesta sencilla y concreta. Gutiérrez aclaró que se trata simplemente de una consecuencia de la genética que dicta la distribución del pigmento en el pelo, sin que este dibujo contenga ningún significado especial o místico para el animal. Es, a fin de cuentas, una parte integrante de ese patrón atigrado que resulta tan característico en estos especímenes de tonalidades cálidas.

Los gatos atigrados suelen destacarse por su carácter sociable y su cercanía con las personas (Foto: Freepik)

En resumen, los gatos naranjas suelen destacar por ser animales amigables, orientados a la convivencia y predispuestos a buscar el contacto con las personas que los cuidan. Esta inclinación al afecto responde a rasgos propios de su herencia atigrada, aunque cada gato mantiene su propia singularidad. El entorno ejerce una presión constante sobre su temperamento, por lo que la relación que cada dueño construye con su mascota resulta tan vital como la carga genética que el felino porta desde su nacimiento.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA