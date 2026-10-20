Una garza volvió a la naturaleza después de quedar atrapada en un hilo de pesca en Pensilvania

Una garza rescatada en Pensilvania, Estados Unidos, regresó a la naturaleza después de recibir atención por las lesiones que le produjo un hilo de pesca. El episodio fue difundido por Directo al Paladar a partir de la información del Aark Wildlife Rehabilitation and Education Center, una organización de Chalfont dedicada a recuperar fauna silvestre.

El rescate y la recuperación del ave

Según la reconstrucción publicada el 16 de octubre, personas que encontraron al animal dieron aviso y un equipo de Wildlife In Need PA intervino en el rescate. La garza estaba enredada y tenía heridas que le impedían moverse con normalidad.

Así liberaban a la garza - @aarkwildlife

Tras retirar el hilo y tratar las lesiones, el centro liberó a la garza cuando pudo valerse por sí misma, según la publicación.

Por qué un hilo abandonado puede ser peligroso

Aark explica en sus materiales educativos que los enredos con líneas de pesca son un problema frecuente para los rehabilitadores. Un residuo que parece pequeño puede quedar sujeto a las patas o al cuerpo de un animal y limitar sus movimientos, además de provocar lesiones.

En una historia clínica anterior, identificada con el número de paciente 24-72, la institución documentó otra garza que había quedado atrapada en Green Lane Park. En aquel caso, distinto del difundido en octubre, el equipo encontró anzuelos en las patas y debió retirarlos con el animal sedado. La garza se recuperó y regresó al parque.

La garza tenía un anzuelo de pesca que le impedía volar (Fuente: Aark Wildlife Rehabilitation and Education Center)

El antecedente permite comprender por qué el centro insiste en la prevención. Su recomendación para quienes pescan es no cortar una línea y dejarla abandonada. También propone disponer los restos de manera segura y conversar con las autoridades de los parques sobre la instalación de puntos específicos de recolección.

Si una persona encuentra un animal enredado, Aark aconseja comunicarse con un centro de rehabilitación de fauna.

La noticia en pocas líneas

¿Dónde fue atendida la garza rescatada en Pensilvania? La garza fue atendida por Aark Wildlife Rehabilitation and Education Center, en Chalfont, Pensilvania, según Directo al Paladar.

La garza fue atendida por Aark Wildlife Rehabilitation and Education Center, en Chalfont, Pensilvania, según Directo al Paladar. ¿Qué había lesionado a la garza rescatada en Pensilvania? La garza rescatada en Pensilvania había quedado enredada en un hilo de pesca, según la cobertura del 16 de octubre de 2026.

La garza rescatada en Pensilvania había quedado enredada en un hilo de pesca, según la cobertura del 16 de octubre de 2026. ¿Qué ocurrió con la garza rescatada en Pensilvania después de su rehabilitación? La garza rescatada en Pensilvania fue liberada tras recuperar su autonomía, según la cobertura sobre Aark publicada por Directo al Paladar.

La garza rescatada en Pensilvania fue liberada tras recuperar su autonomía, según la cobertura sobre Aark publicada por Directo al Paladar. ¿Qué recomienda Aark ante un animal atrapado en una línea de pesca? Aark recomienda contactar a un centro de rehabilitación de fauna cuando se encuentra un animal enredado en una línea de pesca.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.