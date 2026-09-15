Rescataron a un ave marina que luchaba por mantenerse a flote y volvió a volar en libertad

Un ave marina fue encontrada en una situación crítica frente a las costas de Florida, cuando una embarcación advirtió que apenas podía mantenerse a flote en medio del océano. El ejemplar necesitaba asistencia y fue trasladado de urgencia a un centro especializado, donde comenzó un proceso de recuperación que, días después, permitió que volviera a su hábitat natural.

El episodio ocurrió a comienzos de agosto, cuando quienes se encontraban a bordo de una embarcación detectaron al animal en una situación crítica y dieron aviso para que pudiera ser rescatado. Se trataba de una hembra de fragata magnífica (Fregata magnificens), también conocida como rabihorcado magnífico o fragata común.

El rescate y el diagnóstico

El ejemplar fue encontrado a más de 15 kilómetros de la costa de Florida (Captura: Instagram @keepthemflying)

Una vez fuera del agua, el ave fue trasladada al hospital veterinario del Florida Keys Wild Bird Rehabilitation Center, una organización dedicada al rescate, rehabilitación y liberación de aves silvestres.

Los especialistas determinaron que el ejemplar presentaba bajo peso y una temperatura corporal inferior a la normal. Durante la evaluación también encontraron una lesión antigua que, de acuerdo con los profesionales, posiblemente había sido provocada por un anzuelo de pesca.

“Nuestro equipo inició de inmediato el tratamiento: colocó lámparas de calor en su recinto, le administró líquidos (nota del redactor: fluidoterapia) y supervisó atentamente su peso”, explicó la organización en una publicación difundida a través de sus redes sociales.

A partir de entonces, el equipo siguió de cerca su evolución y aplicó distintas medidas para ayudarla a recuperar sus condiciones físicas. La respuesta fue favorable y, con el paso de los días, comenzó a recuperar fuerzas.

La liberación

El ejemplar fue liberado el 14 de agosto después de completar su rehabilitación (Captura: Instagram @keepthemflying)

La recuperación incluyó no solo la estabilización de su temperatura y su estado general, sino también una etapa de preparación para regresar al medio natural. “Empezó a mantener su temperatura corporal y a ganar peso. Posteriormente, inició ejercicios de vuelo para prepararla para su liberación”, detalló el centro.

El entrenamiento resultó fundamental para comprobar que el ave estuviera nuevamente en condiciones de desenvolverse por sus propios medios. Finalmente, el 14 de agosto recibió el alta veterinaria y fue trasladada para su liberación.

Las fragatas pasan gran parte de su vida volando sobre el océano (Captura: Instagram @keepthemflying)

Ese día, la fragata volvió a la naturaleza después de varias jornadas de atención y recuperación. El momento quedó registrado en un video que el Florida Keys Wild Bird Rehabilitation Center compartió el 21 de agosto, donde se observa al ejemplar recuperar la libertad y alejarse volando.

Una especie poco habituada al agua

El caso también llamó la atención por una particularidad de las fragatas. Aunque son aves marinas y pasan gran parte de su vida sobre el océano, no suelen posarse sobre el agua.

Según expertos, esto se debe a que carecen de un plumaje impermeable, a diferencia de otras especies adaptadas a la vida marina. Por eso, encontrarse con una fragata intentando permanecer a flote podía ser una señal de que algo no estaba bien. En este caso, la intervención a tiempo permitió que el animal recibiera tratamiento y, finalmente, pudiera volver a volar sobre el océano.