Video: perritos bailan al ritmo de Backstreet Boys y enamoran en las redes sociales

Escuchar

Los perritos son de las atracciones más grandes en redes sociales. Conquistan el Internet con su simpatía, su ternura, su fidelidad y su picardía, y es cada vez más común encontrarse con videos de estos animales de cuatro patas en Instagram, X, TikTok, Facebook o WhatsApp.

En las últimas horas, se viralizó una grabación en la que se ve a un hombre mostrándoles una canción de los Backstreet Boys a sus dos perros, y a los canes bailando con mucho ritmo y flow. ¡Parece que les encanta la música!

En las redes: perritos bailan al ritmo de Backstreet Boys y enamoran a millones de usuarios

El video viral que circula en las redes es de más de dos minutos donde se puede ver a un hombre manejando su auto acompañado de sus dos caninos de color castaño. Al ver el clip, se puede notar que tanto el dueño como sus mascotas combinan un mismo estilo de ropa: él utiliza anteojos de sol, remera sin mangas, cadenas, joyas y demás accesorios, ¡y sus mascotas también! Los tres tienen musculosas grises, lentes negros, cadenas al cuello y demás. La música es lo que sella con simpatía el video.

Los perritos bailando al ritmo de los Backstreet Boys con su dueño

En los parlantes del auto suena la canción “As Long As You Love Me”, de los Backstreet Boys. El dueño de los perritos se pone a cantar a todo volumen la letra de esta canción tan conocida entre los fanáticos del pop de los años noventa, y, a la vez, mueve sus brazos, torso y cabeza al ritmo del bajo y la batería. Los caninos, sentados en sus asientos, como si se tratara de acompañantes humanos, lo imitan en sus movimientos y empiezan a arquear la cabeza en cada golpe del ritmo.

El video emocionó al piloto del auto, dueño de los tiernos perritos, y también a millones de usuarios en las redes sociales, que comentaron y expandieron la llegada del simpático video por todo Internet. Estos perritos no solamente alcanzaron a los fanáticos de la banda Backstreet Boys, sino al mundo entero. Se pueden encontrar comentarios como “qué cool”, “los animales tiene toda la onda”, “toda la gang vibrando”.

LA NACION