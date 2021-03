“Meghan alejó a Harry de su familia”: Samantha Markle atacó a su hermana

Luego de que el padre de Meghan Markle, Thomas Markle, pusiera en duda las acusaciones de racismo de su hija contra algunos miembros de la realeza británica, su media hermana Samantha Markle salió a desmentir otras de las declaraciones brindadas por la duquesa de Sussex en su entrevista reveladora con Oprah Winfrey.

La noche del domingo pasado, la señal de la televisión estadounidense CBS atrajo a más de 17 millones de espectadores en ese país con la esperadísima entrevista de Oprah Winfrey a Meghan Markle y el príncipe Harry.

Entre algunos de los temas que tocó la duquesa de Sussex (sobre los cuales mantuvo silencio por varios años) se encuentra su conflictiva relación con su padre y con su media hermana Samantha Markle, quien acaba de publicar un libro basado en su supuesto vínculo con Meghan, titulado The Diary of Princess Pushy’s Sister.

“Debe ser difícil hablar de todo cuando ni siquiera me conoce. Es una situación muy diferente que la de mi papá. Cuando hablás de traición es porque viene de alguien con quien tenés una relación. Yo no me siento muy cómoda hablando de gente a la que no conozco. Crecí como una hija única, todas las personas que me vieron crecer lo saben. Hubiera deseado tener hermanos, me hubiera encantado”, dijo Meghan sobre su media hermana, a quien prácticamente desconoció.

“La última vez que la vi debe haber sido por lo menos hace 18 o 19 años. Y antes de eso, 10 años más atrás. Ella cambió su apellido a Markle cuando tenía unos 50 años, después de que empecé a salir con Harry. Creo que eso dice suficiente”, aseveró frente a Oprah.

Pero Samantha Markle no tardó en contestar a esas declaraciones. En entrevista con el programa Inside Edition (también perteneciente a la compañía CBS) la media hermana de la duquesa de Sussex dijo: “No sé cómo puede decir que no la conozco y que fue hija única. Tengo fotografías de toda nuestra vida juntas, entonces, ¿Cómo puede no conocerme?”.

La flamante escritora mostró fotografías de ella y Meghan en distintos momentos de su vida, entre ellas una de cuando ella acababa de recibir su diploma de la universidad y la luego duquesa todavía era una joven actriz desconocida, asegurando que la imagen era de 2008 (13 años atrás).

“Siento lástima por Harry”

En diálogo con el programa de radio australiano Fifi, Fev & Nick, Samantha Markle se despachó contra los duques de Sussex con palabras feroces: “Siento lástima por Harry. Porque él es víctima de su negligencia y de su sociopatía. Ella lo alejó de su familia y de sus amigos. Creo que él es como esas víctimas de secuestro que empiezan a creer que su vida es horrible y se enamoran de su captor”.

Además, aseguró que Meghan siempre tuvo una obsesión por la realeza británica, que tiene varias fotos de adolescente en el palacio de Buckingham y que planeaba estrategias para acercarse a Harry. “Idolatraba a Diana, la estudiaba, copiaba su vestimenta y su lenguaje corporal. Hasta usó el perfume de Diana en su primera cita”, aseguró la media hermana de Meghan Markle.

Cruces por el apellido

También respondió a las acusaciones sobre su cambio de apellido. “Yo era una Markle antes de que ella lo fuera”, aseguró Samantha, mostrando como prueba una petición para cambiar su apellido datada en diciembre de 1997. Además, volvió a recurrir a su diploma universitario, en donde figura su nombre completo como Samantha M. Markle. Como si todo esto fuera poco, la media hermana de Meghan Markle aseguró no sentir empatía en absoluto por la duquesa de Sussex: “La depresión no es una excusa para tratar a las personas como trapos y deshacerte de ellas”.

LA NACION