Trabajó en el sector financiero durante casi 30 años, acompañando a las empresas en sus procesos de internacionalización. Era, recuerda, “la mujer caracol”, ya que esa carrera brillante en la banca la llevó a recorrer el mundo entero. Y en esos viajes, además de un bagaje financiero, recogió en su caparazón vital diversos aprendizajes, como “el valor de la diversidad, que la humildad te abre la mente y que existen nuevas maneras de liderar”.

La española Mercè Brey –de ella hablamos– es hoy experta en liderazgo y diversidad, trabaja en pro de la transformación de las personas y las organizaciones y escribió varios libros, entre los que figura Alfas y Omegas, el poder de lo femenino en las organizaciones. Allí se enfoca en cómo el equilibrio entre lo femenino y lo masculino genera bienestar a las personas y rentabilidad a las empresas.

Su visión del “liderazgo incluyente” es una apuesta certera por una sociedad más sostenible y equitativa. De ahí que algunas de sus tantas reflexiones formaron parte de una de las entregas más interesantes de Aprendemos juntos 2030, esa valiosa plataforma a través de la cual BBVA comparte una enorme cantidad de contenidos que nos animan a luchar por un mundo más inclusivo y respetuoso con el planeta.

¿El formato? Conversaciones con algunas de “las mentes más brillantes” de las ciencias, las artes, las humanidades, los deportes y la filosofía. “Admiramos a las personas que se dedican a la enseñanza y que encienden la llama del descubrimiento. Aportamos herramientas, experiencias y conocimientos para que cada persona tenga la oportunidad de vivir de la mejor forma posible”, señalan los responsables de la iniciativa.

“Una cosa de la que me di cuenta con el transcurrir del tiempo es que para sobrevivir en un entorno masculinizado me había construido un personaje. Pero durante aquella época también aprendí sobre diversidad, sobre liderazgo y sobre la diferencia de ser mujer en un mundo de hombres”, contó Brey. Y continuó: “Toda esa experiencia es la que ahora me apetece poner a disposición de otras personas”.

¿Qué quiere decir “vivir el presente”?

“Cognitivamente tenemos claro qué significa ‘vivir en el presente’, pero esto no tiene nada de fácil. La mayoría de las personas vivimos anclados en dos cosas: en el pasado, amargándonos por algo que pasó y quisiéramos se volviera a repetir; o enganchados en el futuro, con algo que todavía no ha llegado. Pero al futuro no lo vamos a pillar nunca, siempre será futuro”, advirtió Brey.

“El presente es el único sitio que vamos a habitar –añadió–. ¿Y cómo vivimos en el presente? La mente se nos va a ir, para adelante o para atrás. Entonces hay que educarla. ¿Y cómo la educamos? Haciendo cosas que nos conecten con el presente. Esto pasa muchas veces por cosas manuales. Por ejemplo, si tienes plantas en casa, pues sácales las hojitas que se han marchitado. O si estás lavando los platos, presta atención a cómo lo haces, o a la respiración. Son actitudes que te conectan con ese momento presente”.

“Y ahí –concluyó– es superimportante vincularlo con otra cosa, que es la gratitud. Dar las gracias por todo lo que ya tengo en este justo momento. Mira, vivir el presente significa vivir la vida con los cinco sentidos, disfrutar de esas pequeñas cosas que con las prisas se nos pasan desapercibidas, vivir también esas relaciones que muchas veces dejamos de lado”.

De qué hablamos cuando hablamos de inclusión y diversidad

“Diversidad”, según Brey, son todas las habilidades, cualidades, talentos y experiencias vitales de las personas que nos vuelven genuinamente diferentes. Y eso está bien, pero yo necesito otra palabra, que es la “inclusión”, que tiene que ver con que esas diferencias genuinas sean no solo aceptadas, sino también valoradas. “Necesitamos hablar de ‘diversidad inclusiva’, porque cuando eso sucede las personas nos sentimos vistas y reconocidas en nuestras diferencias”.

“Si yo me siento vista y reconocida en mi diferencia por ti, entonces estoy más a gustito y ahí desinhibo mi talento, hago que mi talento esté más presente. Cuando hay más talento, hay más creatividad. Cuando hay más creatividad, hay más innovación. Cuando hay más innovación, hay más valor añadido. Y cuando hay más valor añadido, esto acaba redundando en rentabilidad para las organizaciones”, finalizó.

Aprendemos Juntos 2030 es la iniciativa educativa y transformadora de BBVA que a través de este tipo de charlas, y apelando a la experiencia de referentes en disciplinas de lo más diversas, promueve que las oportunidades de esta nueva era estén al alcance de todos.

“La meta más importante del proyecto es fomentar la educación a través de la sostenibilidad, para ayudar a las personas a construir un futuro más verde e inclusivo”, comentan quienes llevan adelante la plataforma que por su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ha recibido el reconocimiento de las Naciones Unidas.

