“Mi esposo dice que no la conoce”: le habló al francés que conoció en un bar y se llevó una sorpresa

Una usuaria de Twitter relató una situación confusa que vivió luego de conocer a un joven francés en un bar. Tras el percance, recopiló los chat y los compartió en sus redes sociales, donde en cuestión de minutos se hicieron virales por la insólita respuesta que recibió del otro lado del teléfono de la esposa del hombre en cuestión.

“Un francés me dio su número anoche en un bar y acaba de pasar esto. Yo no puedo seguir”, advirtió Mai [@maicapp], una usuaria de Twitter, quien relató lo ocurrido. Dentro del chat de WhatsApp, la joven tenía agendado el número como François, el nombre del chico que había conocido horas antes en una salida. “Hi, there. It’s Mai from the bar [Hola. Soy Mai, del bar]”, indica el primer mensaje. Pero del otro lado, Mai solo obtiene un “hola, hola” como respuesta, por lo que decide indagar, siempre en inglés, sobre “si la recordaba”. Segundos después recibe un audio de quien creía que era el chico.

Le habló a un chico que conoció en un bar y se llevó una sorpresa

“Hola, señorita. Mire no me acuerdo de usted. Yo vivo en Concepción, Chile. Mi hija me dice que nos conocimos en un bar, pero no. Me encantaría ir a un bar, pero a bailar. No me acuerdo de usted. No la conozco”, le aclaró un señor. Acto seguido, la joven alarmada por la situación decide explicarle que le habían pasado el número equivocado. “Bueno. Me pasó su teléfono un francés borracho, así que, evidentemente, me dio el teléfono de algún chileno”, escribió.

Pero la conversación siguió y esta vez fue la esposa del hombre a quien le había mandado el mensaje de texto quien decidió intervenir. “Buenas tardes, señorita. La verdad es que mi esposo dice que no la conoce, así que sería bueno que mejor no le hable más, soy su esposa. Muchas gracias, chau pescau”, le aclaró con firmeza la señora. Tras el mensaje, Mai le aclara que es argentina y resalta “lo gracioso” que resultó la confusión de los números.

La joven contó que es argentina y que vive en Ámsterdam Twitter

Finalmente, el episodio desencadenó en una invitación formal de la familia para un futuro. “Es broma, está todo bien. Acá vivimos en Chile. Páselo bien y cuando venga por Concepción me llama para que venga a almorzar a nuestra casa”, indicó el hombre, sobre la extensión que hizo la familia.

En la publicación de Twitter, la joven aclaró que vive en Ámsterdam, por lo que su intención es “salir con extranjeros”, y que incluso si no quisiera “es lo que abunda”. “Obvio que me gustan los franceses, si a ustedes no, están equivocades (sic)”, indicó.

Según relató, Instagram le sugirió seguir al joven en cuestión

Por último, Mai contó que “la tecnología” hizo lo suyo y había podido localizar al chico que buscaba originalmente. Resulta que gracias a los algoritmos de geolocalización que se utilizan en Instagram, la aplicación le sugirió agregar a un chico cuyo nombre era el mismo que el del joven del bar. “Ustedes no me van a creer, pero Instagram me acaba de recomendar seguir al francés, cuyo número ni siquiera estaba bien”, contó Mai. Finalmente, reveló que pudo comunicarse y entablar una conversación por esa vía con “el chico correcto”, a quien le habló del episodio con los chilenos.