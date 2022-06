“Hicimos lo correcto”: Johnny Depp desembarcó en TikTok con un duro mensaje contra Amber Heard

A poco menos de una semana de haberse conocido el fallo a su favor, Johnny Depp debutó en TikTok con un picante video que ya superó los 15 millones de reproducciones. El protagonista de Piratas del caribe compartió un clip que dura al menos 30 segundos en los que aprovechó para agradecerle a sus fans y de paso le lanzó un palito a su expareja, Amber Heard. En menos de un día sumó 8 millones de seguidores.

Después del estrepitoso juicio que se llevó adelante en un Tribunal de Fairfax, Virginia, Depp aprovechó para mostrarse más cercano que nunca a sus fanáticos, quienes lo apoyaron a lo largo de las seis semanas que duró el litigio. El actor les dedicó algunas palabras a sus seguidores y repasó en imágenes lo que vivió en todo ese tiempo, visto desde su perspectiva y la de sus fanáticos.

El actor mostró todo lo que vivió en las últimas semanas del juicio TikTok

“Para mis más apreciados, leales e inquebrantables seguidores. Hemos estado juntos en todas partes, lo hemos visto todo juntos. Hemos recorrido el mismo camino juntos”, comienza el texto que escribió Depp. Sus palabras están acompañadas de un metraje que inicia con la cuenta regresiva y musicalizado, con el que intentó de homenajear a quienes estuvieron con él en las distintas etapas que vivió durante el juicio. “Hicimos lo correcto juntos, todo por lo que nos importaba. Y ahora, avanzaremos juntos. Ustedes son, como siempre, mis empleadores”, expresó.

En el video también se lo ve escribir en una máquina antigua, mientras tacha parte de lo que parece un texto que habla de “muerte y resurrección”, y toca la guitarra. “Una vez más, no tengo forma de agradecerles… más que decirles gracias. Así que gracias. Mi amor y respeto, JD”, se despidió.

Johnny Depp compartió su primer video en TikTok

La sentida carta de Johnny Depp a sus fanáticos

Luego de conocerse el veredicto por el juicio que comenzó el 11 de abril en Virginia contra la protagonista de Aquaman, el actor compartió en Instagram un comunicado sobre su resurgimiento como persona y profesional, tras el fallo a su favor. “Seis años atrás, mi vida, la de mis hijos, la vida de las personas cercanas y de aquellos que me apoyaron y creyeron en lo que soy, fueron alterados para siempre. Pasó en un pestañeo”, indicó y admitió que todo aquello se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos.

“Acusaciones serias, falsas y criminales fueron hechas a través de los medios, que llevaron a un bombardeo de contenido odioso, aun cuando no se habían presentado cargos en mi contra. Esto tuvo un gran impacto en mi vida”, reconoció.

La primera parte del comunicado de Johnny Depp (Foto: Instagram @johnnydepp)

A partir de entonces, y de acuerdo con los trascendidos, aprovechó cada momento para agradecerles a sus fanáticos por el apoyo incondicional que recibió durante esta instancia judicial, en la que también reveló que la música fue su primer amor, incluso, por encima de la actuación.

La exesposa de Johnny Depp, Amber Heard, criticó la celebración del actor tras el veredicto y sostuvo que el fallo es un "retrocesos para los derechos de las mujeres"

Depp y Heard se casaron en 2015 y en 2016 decidieron ponerle fin a su relación. Si bien el divorcio no fue en buenos términos, recién en el 2018 trasladaron sus conflictos a la Justicia. Esto sucedió después de que la actriz publicara un artículo en The Washington Post en donde se refería a una experiencia como víctima de violencia doméstica. A pesar de que no mencionó a su exmarido, el protagonista de Charlie y la fábrica de chocolate le inició un juicio por difamación, por el que ahora su expareja deberá pagarle 15 millones de dólares.