Miami. Precios y tips para ahorrar en las próximas vacaciones

No es lo mismo diciembre que enero o marzo. Tampoco hospedarse en el Hyatt o en un Super 8. A la hora de sacar un presupuesto, siempre se puede elegir entre un margen de precios que varían por época del año, o categoría. Pero siempre se puede hacer un presupuesto de bajo a intermedio. ¿Cuánto cuesta una semana de vacaciones en Miami?

Una vez desembolsado el aéreo, empiezan los gastos a tener en cuenta cuando se pisa tierra norteamericana: alquiler de auto, nafta, comidas, hospedaje, supermercado… y todo sin tener en cuenta el shopping.

Auto: promedio US$ 600 la semana

Ante todo un dato para tener en cuenta. A veces los precios que se cotizan online varían dependiendo el IP de donde el usuario se conecte. Un alquiler de auto puede ser más económico (incluso más de la mitad) si se busca desde una computadora de Estados Unidos, que de la Argentina.

Para los que piensan recorrer otros sitios cercanos, alquilar un auto es la mejor opción; una semana cuenta entre 600 y 700 dólares shutterstock - Shutterstock

Por ejemplo: para un alquiler durante noviembre, desde la Argentina cuesta casi US$ 1500 mientras desde Estados Unidos entre US$ 600 y US$ 700 . Un alquiler de auto del 10 al 17 de enero de 2022 cuesta desde un IP de Estados Unidos (no importa que el conductor sea internacional), US$ desde 522 en Thrifty, mientras desde Argentina cuesta 130.000 pesos con el impuesto país y la percepción RG4815, alrededor de US$ 650 dólares.

Si se busca precio, Fox es una compañía de alquiler de autos en Miami que suele ofrecer la mitad de los precios expuestos anteriormente. Del 10 al 17 de enero, se puede encontrar autos por US$ 300. Sin embargo, es necesario no sólo tomarse el tren desde la terminal aérea hasta la estación de alquiler de autos como el resto de las compañías, sino después tomarse el colectivo de Fox hasta sus oficinas que quedan a 10 minutos. A veces el micro puede demorar 15 minutos en llegar, pero quizá el precio lo valga.

Peajes: US$ 53 o menos

Si bien es posible ir de un lugar a otro sin pagar peaje, por el tiempo extra de viaje no vale la pena. Si quiere ir del aeropuerto de Miami a South Beach tardará 20 minutos pagando peaje, o casi 40 minutos sin peaje. Como ya prácticamente no existe pagar un peaje en una casilla en efectivo, las compañías de autos ofrecen el pase diario, que va desde US$ 4 por día más el peaje en sí, o una tarifa plana de US$ 11 dólares diarios con un máximo semanal de US$ 53. Mientras la primera opción suele ser la más económica, si la idea es andar por muchas autopistas y por una estadía prolongada, la tarifa plana tal vez sea incluso lo más conveniente. Cada usuario puede comprar su pase (el removible) de Sunpass en un Publix, Wallgreens o CVS por un costo de US$ 16 y asociarlo a su tarjeta de crédito, para que cada vez que atraviese un peaje sea descontado de su cuenta. El pase, o transponder, luego debe ser retirado del auto y se puede volver a usar en un futuro. No debe olvidarse sin embargo, desvincular en la web la patente del auto de alquiler, de la cuenta de usuario de Sunpass, al devolver el vehículo.

Nafta: US$ 40 un tanque

El galón de nafta ronda los US$ 3,4 (0,90 centavos el litro). Es decir que para un auto chico o intermedio, llenar un tanque puede costar US$ 42. Una minivan para familias ronda los US$ 57. Si bien depende el uso que se le dé al auto, dado que las distancias son largas, hay que pensar en dos tanques en una semana. Si la idea es por ejemplo hacer un viaje a Disney, solamente ese trayecto tomará un 70% de tanque.

Según cada ciudad y día de la semana, el estacionamiento puede costar desde US$ 1 la hora a US$ 4 la hora (sobre todo en fines de semana). Si bien no es un gasto importante, ir en auto a la playa o caminar por cualquier lugar turístico requiere siempre pagar estacionamiento.

Estacionamiento: de US$ 1 a US$ 4 la hora

Según cada ciudad y día de la semana, el estacionamiento puede costar desde US$ 1 la hora a US$ 4 la hora (sobre todo en fines de semana). Si bien no es un gasto importante, ir en auto a la playa o caminar por cualquier lugar turístico requiere siempre pagar estacionamiento. En Miami Beach una hora de estacionamiento un día de semana cuesta US$ 1 y hay dos formas de pagarlo: en efectivo o con tarjeta en la estación automática del lugar; o mediante una aplicación que permite ir agregándole tiempo adicional sin tener que regresar adonde está el auto. Esta aplicación, ParkMobile cobra una comisión de 0,30 centavos por operación.

El alquiler semanal de un departamento cuesta desde 1200 dólares los más chicos JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En Hollywood Beach se registra una tarifa más cara: US$ 3 la hora de lunes a jueves, y US$ 4 de viernes a domingos. Si la idea es pasar un día en la playa, la opción más barata es buscar un parque público que esté sobre la arena, como el Hollywood North Beach Park en Hollywood, o Crandon Park o Bill Baggs Cape Florida en Key Biscayne, que ofrecen una tarifa plana de 10 y 8 dólares respectivamente para estacionar todo el día.

Los sistemas más usados de transporte público son el Metrobus y Trolley, si bien también están las redes ferroviarias (Metromover, Metrorail y Tri-Rail). El metrobus ofrece una red de micros limpios y con aire acondicionado. La frecuencia está cronometrada y varía por ruta, día y hora de la semana: puede pasar cada 10 y hasta 45 minutos.

Transporte público

Afortunadamente, gracias a Uber y el sistema de transporte público cada vez más amplio, moverse por Miami sin auto ya no es tan difícil como antes. Sólo requiere conocer los diferentes sistemas de transporte, recorridos, y consultar la Web oficial. El mapa completo con todas las rutas se puede descargar de www8.miamidade.gov/transportation-publicworks/routes.asp

Los sistemas más usados son el Metrobus y Trolley, si bien también están las redes ferroviarias (Metromover, Metrorail y Tri-Rail).

El metrobus ofrece una red de micros limpios y con aire acondicionado. La frecuencia está cronometrada y varía por ruta, día y hora de la semana: puede pasar cada 10 y hasta 45 minutos.

Un tramo cuesta desde $2,25; niños hasta un metro de altura viajan gratis. El pase diario cuesta 5,65.

Desde el aeropuerto de Miami, los colectivos que van a Miami Beach corren cada 30 minutos desde las 6 hasta las 23.40 todos los días. Los micros tienen incluso lugar para almacenar el equipaje.

El colectivo 150 es el Airport express que es la mejor opción para ir a Miami Beach. Llega hasta Collins y 44 y luego baja hasta la punta sur de la isla, calle 1.

Por otra parte un Uber desde el aeropuerto de Miami hasta Miami Beach cuesta entre 25 y 30 dólares. Hasta Sunny Isles o Aventura unos 5 a 8 dólares más.

Hospedaje: desde US$1200 la semana

El alquiler de un departamento suele ser siempre la opción más económica. Un departamento por una semana puede costar US$ 1200 con un dormitorio, y desde US$ 1600 con dos dormitorios con un costo extra de US$100 a US$ 150 por limpieza final. Lo ideal es alquilar en forma particular o por Mercado Libre, ya que Airbnb cobra comisión y encarece el precio final. Los edificios que permiten el alquiler temporario suelen estar sobre el mar y conviene preguntar si se debe pagar estacionamiento aparte.

En el caso de los hoteles, varía mucho por ubicación y marca. Una habitación sobre la playa puede empezar en US$ 200 la noche, pero se va a US$ 2000 la semana con impuestos y resort fee. Además se debe sumar en general gasto de estacionamiento, que puede llegar a US$ 30 diarios. Más lejos de la playa una habitación de hotel se puede conseguir arrancando los US$1000 la semana.

Comidas: de US$ 9 a US$ 30

Comer afuera también presenta un amplio abanico de precios y esta nota abarca los más caros. Mientras un combo BigMac en McDonalds cuesta casi US$ 9 y hay una inmensa variedad de cadenas con algunas opciones para comer por menos de US$10 (Chipotle, ChickfilA, Checkers, KFC, Panda Express, Taco Bell, Subway, etc), una comida en un restaurante de cadena como Cheesecake Factory puede costar US$ 20 o 25 por persona, sin vino. Sin embargo, un precio promedio para una comida que va un paso por arriba del fast food puede rondar de US$12 a US$18 y está lleno de opciones, como Chilly’s, Applebees, Flanigans, Olive Garden, California Pizza Kitchen, o Red Robin. Para una semana de comidas afuera, se deben prever mínimo unos US$210 por persona con una comida rápida y una de mesa. Hay que tener en cuenta que la propina es un costo prácticamente obligatorio cuando uno se sienta en un restaurante. Dejar menos del 15% está mal visto, y en la mayoría de los restaurantes si son más de 6 comensales ya suele venir incluido un 18% de propina. Muchos restaurantes agregan la propina en la cuenta, conviene fijarse antes el ticket para no pagarlo doble.

El precio promedio para una comida que va un paso por arriba del fast food puede rondar de US$12 y US$18 bbc-mundo-14416

Supermercado: US$140

En vez de comer afuera también se puede comer como en casa. Un pollo hecho cuesta en Walmart US$ 6, y medio galón de leche (2,2 litros) unos US$2, un paquete de fideos para 4 personas US$ 1,20. Hay comidas preparadas y frisadas por US$10 para dos personas. Como los tamaños son grandes, a veces no es del todo rentable hacer un compra de supermercado para cocinar unas pocas comidas, salvo que sean bien simples. Sin embargo, todos venden comida fresca hecha que es más barato que comer afuera. Un plato de comida puede costar US$10 y es mejor alimento que un menú de un fast food. Los supermercados Whole Foods tienen un patio de comidas que se paga por peso. Hay carnes, purés, sopas, ensaladas, pastas y una porción cuesta unos US$12 y US$15, algo similar a lo que puede pagarse en un restaurante económico pero sin gasto de propina, y la posibilidad de elegir comida variada.

PCR para volver a la Argentina

Como indican los requisitos de Migraciones, es imprescindible hacerse un test PCR dentro de las 72 horas previas al embarque de regreso hacia la Argentina. Además de las opciones privadas y con costo hay lugares públicos que los hacen de manera gratuita como el Miami Beach Convention Center y el Haulover Park. El condado ofrece una web donde se puede buscar el sitio más cercano: https://www.miamidade.gov/global/initiatives/coronavirus/testing-locations.page

Además, hay que recordar que para ingresar en Estados Unidos es necesario tener las dos dosis de alguna de las vacunas reconocidas por el país (por ahora todas las que se aplican en la Argentina menos la Sputnik V) al menos 14 días antes del viaje. No aplica para los menores de 18 años. También es necesario presentar test, que puede ser PCR o de antígenos. Hay excepciones que conviene consular.