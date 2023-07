Mostraron cuánto les costó comer una milanesa con puré en el Cerro Castor y les llovieron las críticas

escuchar

Con el comienzo de la temporada de invierno en la Argentina, aquellos que tienen la oportunidad de realizar un viaje en búsqueda de los atractivos del frío van hacia los centros turísticos a disfrutar de la nieve. Es en este contexto que una pareja llegó a Ushuaia para esquiar. Sin embargo, terminaron dejando expuesto en Tiktok cuánto abonaron por un almuerzo compartido en un centro de esquí. El video tuvo una gran repercusión y los jóvenes, pese a lo que querían, fueron duramente criticados.

Cerro Castor es uno de los mayores atractivos de la ciudad de Ushuaia, caracterizada por los paradisíacos paisajes atravesados por el frío, con la nieve como gran protagonista de las temporadas de bajas temperaturas. Es por ello que cientos de personas eligen la provincia de Tierra del Fuego como destino y fue ahí mismo donde se vivió esta situación.

El Cerro Castor es uno de los lugares más elegidos para esquiar

A través de su cuenta de TikTok, Guillermina compartió los primeros momentos en Ushuaia, puntualmente en su visita al Cerro Castor, donde fue a esquiar con su novio. Ahí grabó fue cuando se dispusieron a almorzar en uno de los restaurantes del lugar y conocieron los precios de los platos. “Milanesa de pollo $4500, puré de papás 2k ($2000) y esto (agua saborizada) 1k ($1000) nos da un total de $7500 para arrancar a hablar”, relató Juan al ser filmado por su novia.

Fueron al Cerro Castor y mostraron cuánto sale almorzar

Luego que el joven detallara los precios, fue ella quien remarcó que el plato sería compartido entre ambos. A pesar de no quejarse, sino que se limitaron a detallar los precios y pedir un solo plato, recibiendo una ola de críticas ante la especulación de los usuarios de TikTok de que este video tenía como fin denunciar los costos del restaurante.

“Yo no sé por qué lloran tanto. Ir al Cerro Castor es un lujo. Un lujo es caro. Saludos”; “Aclaren también que esos precios son porque no es fácil transportar mercadería a un cerro/montaña/reserva natural/etc.”; “Y sí, no es un comedor de indigentes, es un centro de esquí. Hay que llevar todo arriba del cerro, la concesión sale carísima y dura la temporada nada más” y “¡Vamos gente! Lugar superturístico, se sabe”, fueron algunos de los comentarios críticos que recibieron.

El pase del día para el centro de esquí cuesta $24.500 (Captura Web Cerro Castor)

Así, los usuarios hicieron especial referencia al costo que conlleva pasar un día en los centros de esquí. Por ejemplo, solo el ingreso al Cerro Castor, según su página oficial, tiene un costo de $24.500, y a esto se le debe sumar los equipamientos necesarios para esquiar, que se alquilan ahí mismo si es que uno no tiene los propios.

Por supuesto, no faltaron aquellos comentarios en los que hicieron referencia que ante este tipo de actividades es sugerible comer en casa o armar una vianda de alientos para poder llevar hasta el lugar para pasar el día. La publicación tiene más de 45 mil “Me Gusta” y más de 1 millón de reproducciones. Por el momento, los protagonistas no respondieron a las críticas.

LA NACION