Es abogada, tiene dos maestrías, pero sorprende al contar por qué decide trabajar como moza

Yanyra Aivar es una joven peruana que sorprendió al mundo de las redes sociales al subir un video en el que contaba que, habiéndose recibido de abogada en su país, viajó a Chile, se anotó en dos maestrías, pero, aún con todos esos estudios, decidió trabajar como moza. Cuando recibió críticas por el empleo que eligió tomar con su preparación académica, la muchacha aseguró que lo hizo porque, con el dinero que ganaba, se pudo independizar económicamente. “La vida da muchas vueltas, y te da sorpresas”, reflexionó la joven.

En una de sus publicaciones de TikTok, esta joven que hoy vive en Arequipa, Perú, relató que, con una trayectoria de estudios que incluía su título de abogada y dos maestrías, mientras vivía en Chile, entró a trabajar como mesera, y mantuvo ese trabajo por bastante tiempo porque económicamente le convenía.

Tiene un título de abogada, dos maestrías y decidió trabajar como moza

Pero como su primer posteo recibió muchas críticas de gente que no comprendía cómo ella elegía el trabajo de moza con tantos estudios encima, Aivar decidió realizar una completa explicación del motivo que la llevó a dicho empleo.

“Storytime de por qué terminé trabajando como mesera teniendo título de abogada y dos maestrías. Para que vean que no todo es como parece y la vida da muchas vueltas”, empezó la joven en un video que subió a su cuenta de TikTok (@yaniraaivar).

Entonces, a través de los 5 minutos y 34 segundos que dura el video, la muchacha contó las alternativas que la llevaron a elegir ese empleo. “A los 25 terminé mi carrera de derecho, me titulé, y dije, bien, ahora me voy a hacer mi maestría de derecho en Barcelona a estudiar. Pero tenía un enamorado en esa época y a él lo cambiaban de trabajo de Perú para Santiago de Chile. Así que él me convenció, porque yo no tenía planeado en mi mapa ir a vivir a Chile”, narró Aivar.

Yanira Aivar trabajó como moza porque así pudo independeizarse económicamente Ig / @yaniraayvar

Entonces, la joven contó que se mudó a Santiago de Chile, se postuló y entró a la Maestría de Derecho Ambiental y, aunque la relación con su novio no prosperó, porque él “odió Santiago”, ella se quedó por sus estudios y porque “a mí me encantó” la capital de Chile.

Aivar contó que, estudiando una maestría y sin hacer otra cosa, sentía que le sobraba tiempo. “El primer año solo estudiaba la maestría, que eran tres, cuatro días a la semana, y después no hacía nada. Estaba desesperada, quería hacer algo más y me postulé para otras maestrías”, explicó.

Pronto, a la joven la becaron en la Universidad de Chile. “Estaba súper contenta porque pensé que iba a estudiar en dos universidades geniales en Santiago de Chile, pero decía, aún tengo tiempo, porque la otra maestría también era tres o cuatro días por semana, pero no todo el día”.

Actualmente Yanira Ayvar tiene su propio restaurante en la ciudad peruana de Arequipa Ig / @yaniraayvar

El trabajo como moza

Por eso, al sentir que todavía contaba con tiempo vacío, Aivar se metió en una página de Facebook de Peruanos en Chile, y en la bolsa de trabajo se postuló para ‘mesera’. “Dije: ‘cool, esto es part time, va a dar justo para los tiempos que tengo, y así fue’”.

Entonces, la joven peruana contó la sorpresa que le deparó su nuevo empleo, a poco de comenzar: “Lo que nunca hubiera imaginado era que podría ganar tanto dinero siendo mesera. Básicamente, yo lo quería hacer para ocupar mi tiempo. Mis papás me apoyaban el primer año y medio que estuve viviendo en Chile, pero cuando empecé a trabajar como mesera me dije: ‘Ok, me pude pagar el alquiler en una zona bonita y puedo pagar mi Maestría y, al final, así me independicé”.

Luego, Aivar dedicó unas palabras a quienes la habían cuestionado: “Hay muchas personas que me criticaron en la historia anterior y me dijeron: ‘¿Por qué terminaste siendo mesera si tienes carrera y dos maestrías?’. La vida da muchas vueltas y la vida te da sorpresas”.

Yanira Ayvar defendió el trabajo de moza y aconsejó: "No hay que juzgar a las personas por su trabajo" Ig / @yaniraayvar

La joven contó más tarde que no se quedó todo el tiempo en el trabajo de moza, sino que también empezó a trabajar en un estudio de abogados. “Me fue bien económicamente, pero laboralmente, con mis compañeras de trabajo, no. Creo que me odiaban, un poco bastante”, aseveró.

Luego, Yanira Aivar sumó a su experiencia laboral el hecho de haber trabajado en room service en hoteles cinco estrellas, donde llegó a conocer a Neymar y a Michelle Bachelet.

Sobre el final de su video, la joven TikToker, que también suele dar tips sobre veganismo y tiene su propio restaurante en Arequipa, realizó una reflexión sobre el trabajo que había elegido realizar en su estadía en Chile: “No tiene nada de malo ser mesera. Es un tiempo extra, para ganar un dinero extra. La idea es que lo disfrutes y también estar seguro de que es temporal. Así que no hay que juzgar a las demás personas por su trabajo. Uno nunca sabe qué hay detrás o qué historia tiene detrás cada persona”.

