Murió Carlos Rinke, una leyenda de la aviación argentina, un piloto que golpeó duro a la flota británica en la Guerra de Malvinas

Ayer, miércoles 28 de octubre, murió un héroe de la patria. En su córdoba natal falleció el comodoro Carlos Alfredo Rinke, una leyenda de la aviación argentina. Fue un Halcón de Malvinas que participó en seis misiones de combate.

Tenía 70 años. Esperaba un trasplante de médula. Su indicativo de combate era “Palo”, pero todos en la Fuerza Aérea lo reconocen como el “numeral de hierro” ya que protagonizó algunas de las misiones más emblemáticas de 1982.

Carlos Rinke, a sus 26 años, en la Guerra de Malvinas

Fue su compañero, el hoy comodoro (RE) Pablo Carballo, quien lo apodó “Numeral de Hierro”. Así lo explicó Rinke: “El numeral es la posición en las escuadrillas; hay un guía adelante y el numeral va acompañando. El apodo surgió porque yo era muy efectivo, participé en todas las misiones que me tocaron y regresé de cada una”.

Pilotos de la escuadrilla Dogo perteneciente al Escuadrón I del Grupo 5 de Caza que realizó el ataque en Bahía Agradable. De izquierda a derecha: capitán Pablo Carballo, alférez Leonardo Carmona, primer teniente Carlos Cachón y teniente Carlos Rinke.

Voló los cazabombarderos A-4B Skyhawk del Grupo 5 de Caza y participó en operaciones contra la flota británica. El 23 de mayo atacó a la fragata HMS Antelope, que sufrió graves daños y se hundió al día siguiente.

El 25 de mayo, junto al capitán Pablo Carballo, golpeó a la fragata HMS Broadsword, que también sufrió graves daños. La imagen de sus aviones “peinando” las olas es una de las fotografías más impactantes de la guerra. En el mismo operativo otros pilotos argentinos alcanzaron al destructor HMS Coventry, que terminó hundiéndose.

El 8 de junio, en Bahía San Carlos, integró las cuadrillas que atacaron a los buques de desembarco RFA Sir Galahad y RFA Sir Tristan. Esa jornada fue recordad como “un desastre” para los británicos. El buque logístico HMS Sir Galahad terminó en el fondo del mar.

El buque auxiliar Sir Galahad presa del fuego se consume luego de haber sido alcanzado por las bombas del Primer Teniente Carlos Cachón. (Cortesía Comodoro (RE) VGM Daniel Eduardo Gálvez).

A propósito del ataque al HMS Broadsword, destacó: “El éxito de la misión es que salimos cuatro aviones y volvimos los cuatro”.

En 2023, los integrantes de Grupo 5 de Caza, pilotos de A4-B Skyhawk, que tanto daño le hicieron a la Task Force, se reunieron en Río Gallegos para participar de la inauguración de un memorial frente al centenario barco que usaron de blanco en 1982. En la imagen, los cinco pilotos que participaron en el ataque sobre Bahía Agradable en la actualidad. De izquierda a derecha: Carlos Alfredo Rinke, Hugo Edgardo Gómez, Leonardo Salvador Carmona, Carlos Cachón y Daniel Eduardo Gálvez.

De izquierda a derecha: Los "Halcones" Rinke, Carballo, Carmona y Cachón, frente al Marjory Glen. (foto: gentileza Esteban Gabriel Brea)

Tras la guerra, Rinke siguió su carrera en la Fuerza Aérea. Y si bien mantuvo un perfil bajísimo, en cada entrevista destacó el rol de los caídos y los veteranos: “No se puede salir de ahí. Es un pacto de sangre. Salir con un compañero y volver sin él… eso no se olvida. Podría haber sido cualquiera de nosotros. Era cuestión de segundos, de suerte”, decía.

Una imagen de Rinke en el marco de la guerra de Malvinas, durante un descanso en la base de Río Gallegos, esperando su siguiente misión.

Noten la cara de felicidad del Comodoro VGM Carlos Rinke, reecontrándose con su viejo A-4B. Así lo recordaremos señor Comodoro. https://t.co/eRvvffjx8J — PegasusA4 (@A4KikeLippi) October 29, 2026

Sin proponérselo, dejó algunos de los registros más impactantes de la guerra. Como la foto volando su A4-B al ras del mar junto al capitán Carballo. O la grabación del contacto de radio entre los pilotos argentinos, el 25 de junio, en pleno ataque a la flota inglesa.

Imagen lograda desde la fragata Broadsword en el momento de ser atacada por el capitán Pablo Carballo (izquierda) y teniente Carlos Alfredo Rinke (derecha). Se aprecian los disparos dirigidos a los Skyhawk en su aproximación al buque enemigo. Una de las bombas lanzadas golpeó la cubierta de vuelo del Broadsword pero no explotó, causando averías a la estructura y al helicóptero del buque, un Westland Lynx

Carlos Rinke estaba casado con María Gabriela Fierro, tenía cinco hijos y 12 nietos.

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