Nico Riera y su percepción del éxito: “Hoy siento que el éxito está ligado a tener más dominio de mi propia vida”

“Siempre miré mucho al actor que por ahí se corría de los papeles principales y se ocupaba más de lo creativo y del talento; de poder darle mucho contenido a lo que hace”, comienza diciendo el actor. Y es que después de varios años, su percepción acerca de qué es ser exitoso en la vida fue modificándose y atravesando un proceso de madurez que acompañó con su crecimiento personal. En un presente en donde abunda el contenido, el arte de tomarse un tiempo para mejorar la técnica, es un don. No hay fórmulas más que las propias, y él lo sabe.

En el marco del lanzamiento de la nueva fragancia de Antonio Banderas, THE ICON - The Perfume, en el que la clave del éxito y sus mil maneras de percibirlo según quien lo lleve se condensa en una fórmula tan atrapante como intensa, el actor argentino devela, en una charla profunda con Diego Poggi, acerca de su crecimiento tanto personal como profesional.

Nico Riera - THE ICON - The Perfume de Antonio Banderas

Una fórmula llena de intensidad

Es sabido que los actores atraviesan diversos desafíos en el que descubren y muestran distintas facetas según el papel encarnado. La versatilidad, en el mundo de la actuación, es un atributo más que valorado. Es por esta razón que Nico se identifica con su intensidad a la hora de establecerse metas. Cuando una idea lo invade, según relata, todo lo demás pasa a segundo plano. “Es loco como a veces trabaja mi cabeza pero es siempre en base a donde quiero ir”, dice.

En su nueva versión, luego de su primera edición lanzada en 2021, THE ICON - The Perfume de Antonio Banderas representa justamente a este hombre ícono que sabe dominar los tiempos para ir desplegando sus distintas facetas. Compuesto por notas de pomelo, enebro y pimienta negra, también tiene acordes más profundos de la lavanda, el ciprés, el iris y el ante. Una masculina combinación de pachuli, vetiver, ládano y benjuí que encapsula la auténtica fórmula de la intensidad que ensalza el valor de la experiencia, tal como menciona Riera en todos los años recorridos.

La clave del éxito

“Uno lógicamente va madurando y aprendiendo en la vida, y hoy en día mi referencia de lo que es el éxito cambió mucho de cuando yo era chico. Mismo hoy siento que el éxito está más ligado a tener más dominio de mi propia vida, de poder tomar las decisiones con calma, con tranquilidad y pensando en qué es lo que me hace bien. Ser más como el capitán de mi barco, más que tratar de llegar a algún lugar. Es más lo que va pasando en el momento y poder ir disfrutando y darme cuenta cuando no estoy disfrutando, teniendo la opción de poder bajar un cambio, pensar y cambiar de dirección. Las decisiones nunca son fáciles justamente porque no es que una decisión es buena y la otra mala. Todas tienen sus tintes. Pero cuanta más calma uno tiene, más fácil es”, afirma.

Nico Riera y Agustín Sullivan se unen en el lanzamiento de The Icon de Antonio Banderas para hablar sobre sus íconos y acerca de la intensidad que los caracteriza

Ante las exigencias actuales y la gran pregunta de qué y quién se considera una persona exitosa hoy en día, el actor tiene muy en claro cuál es la clave del triunfo: “Creo que el éxito es algo muy personal de uno y creo que el aroma, si tuviese que ponerlo en palabras, es el momento en el que vos podés disfrutar de los olores y de un aroma. Creo que la sensación que uno tiene en el momento donde uno se siente exitoso, empezás a conectar con todo: con los colores, con los aromas, con la calma. Creo que va más ligado con poder disfrutar el momento”.

El origen de su fuerza

A la hora de hablar de la fuente de su fortaleza, el actor destaca que toda fuerza interna proviene de la convicción que tiene para con las cosas. Ocurre precisamente a la hora de planificar viajes, así como también cuando debe llevar a cabo proyectos. “Si quiero hacer determinado personaje, siento que lo puedo lograr. Tengo la convicción y voy. Saldrá de esta manera o de la otra, tardará más tiempo o menos tiempo, pero eso va para adelante. Y hay veces en las que uno se siente más o menos seguro, pero nunca tengo la sensación de no poder llegar. Ya me acepté y me miro más a nivel técnico y encuentro cosas que me van gustando o cosas que debería cambiar”.

THE ICON - The Perfume aterriza bajo el concepto del valor de la experiencia, la energía del talento, el éxito como una cuestión de actitud y de perspectiva. Desde España, los íconos que vienen a encarnar estos atributos son el mismísimo creador detrás de esta esencia, Antonio Banderas, de la mano de Mario Casas, dos icónicos actores que se unen por segunda vez para lanzar este perfume colmado de intensidad y de elegancia, fuerza, masculinidad y energía.

