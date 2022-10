“No cometas mi error”: ignoró una serie de síntomas durante tres meses y recibió un diagnóstico devastador

escuchar

Las campañas y los profesionales insisten en la importancia de los chequeos médicos para la detección temprana de las enfermedades, entre ellas el cáncer. Un famoso influencer británico lo confirmó con su experiencia: ignoró los síntomas durante meses y cuando se lo detectaron, estaba muy avanzado. Ahora trata de concientizar a la población para examinarse y consultar siempre con los especialistas.

Merlin Griffiths, que fue el bartender de la edición británica del reality First Dates, comenzó a sentir dolores de estómago constantes, pero los asoció con un accidente de tránsito que sufrió cuando tenía 20 años, en 1995.

Durante tres meses, ignoró los síntomas y cuando finalmente decidió acudir al médico, recibió un diagnóstico devastador. Los profesionales le indicaron que tenía un cáncer de intestino en etapa tres.

El hombre fue el bartender de la edición británica de First Dates. Instagram: merlinfdc4

“No te das cuenta de lo común que es el cáncer, hasta que te sucede a ti. No cometas el mismo error que yo. Me las arreglé para engañarme a mí mismo durante un tiempo demasiado largo. Traté de convencerme de que el dolor no era importante”, expresó el influencer, en diálogo con el diario de Reino Unido The Sun.

Griffiths, de 47 años, que recibió el diagnóstico en agosto de 2021, reconoció que evadió la situación por algo personal. “Era esa típica reticencia de decir ‘estoy bien. No es nada’”, apuntó. El diario mencionado aseveró que el cáncer de intestino es la segunda forma más mortal de la enfermedad en Reino Unido, con más de 16 mil muertes por año.

Tras su diagnóstico, comenzó una campaña de concientización

El hombre se sometió a varios tratamientos en el último año: quimioterapia, radioterapia y cirugía robótica para combatir el cáncer. Incluso lo hizo durante el rodaje del programa. Ahora, los médicos le colocaron una bolsa de estoma, una abertura que se realiza en el abdomen para desviar los desechos del cuerpo hacia una bolsa de colostomía.

“Todo esto se hubiese evitado de haber visitado a mi médico de cabecera cuando comenzaron mis síntomas”, precisó, al tiempo que agregó: “Recorría en bicicleta distancias muy largas, de Florencia a Roma o en la subida de los Alpes franceses, en un abrir y cerrar de ojos. Hace tiempo que no puedo hacerlo”.

Merlin confía en que pronto le quiten el estoma, ya que el tratamiento fue exitoso hasta el momento, y tendrá que revisarse en el hospital durante los próximos cinco años.

Merlin ignoró los síntomas durante tres meses. Instagram: merlinfdc4

Una investigación realizada por la campaña Stay on Track reveló que el 40% de las personas que presentan síntomas acudirían a su médico de confianza de manera inmediata. En Reino Unido, se redujo el límite de edad para las pruebas de detección, de 60 a 50 años.

Los ciudadanos reciben un kit de prueba de cáncer de intestino en sus casas cada dos años y lo deben enviar para que se analice. Así lo solicitó al Gobierno la campaña No Time 2 Lose, de The Sun, que motivó que en diciembre pasado se invitara a las personas de esta edad en Inglaterra a someterse a los exámenes para detectar los primeros signos.

LA NACION