¿No hables con extraños? Omegle, el sitio que cautiva a los adolescentes

La red que permite hablar con gente de todo el mundo nació en 2009 pero se hizo popular durante esta cuarentena

Cintia Perazo 14 de agosto de 2020

"Uso Omegle desde hace 4 meses. Es una plataforma que sirve para comunicarte con personas de todo el mundo y es justamente lo que más me gusta de esta web. Allí me encuentro con personas muy distintas. Muchas veces, incluso, me cruzo con algunos seguidores, nos sacamos fotos, hacemos videos juntos y así logro conocerlos un poco más. Y si no te gusta lo que te dicen, simplemente podés pasarlo y saltear a la persona de manera fácil y rápida. Ojo que también puede pasarte a vos, si a ese otro no le caes bien o no le gustás, simplemente te puede saltear", cuenta Charo Ordóñez, de 17 años, conocida como @charo.ordonez en TikTok, donde tiene más de 148000 seguidores.

"Yo empecé a usarlo, como muchos, en la cuarentena. Antes no sabía que era, y pienso que todavía no somos muy conscientes de lo que realmente es. Empecé a utilizarla por los videos que veía en TikTok", cuenta Juana Laskowski, de 16 años.

Como explica Juana, esta página que nació en 2009 comenzó a popularizarse entre adolescentes, preadolescentes y hasta niños, durante la cuarentena. Es que muchos usuarios populares de TikTok se graban mientras hablan con usuarios de otros países y lo suben a la plataforma china. La mayoría de los adolescentes argentinos se graba tratando de "ilustrar" a los norteamericanos sobre el continente Americano y sobre Argentina. Se divierten escuchando que para los estadounidenses América es su país y no un continente; o se ríen mucho cuando dicen que Argentina está en Asia, o incluso lo desconocen como país

"A partir del aislamiento social muchos adolescentes se volcaron a este sitio buscando emoción, encuentros, diversión y contacto con otros. Todo aquello que encontraban en las salidas a bares, fiestas o boliches, imaginaron hallarlo allí. Seducción, intercambio, fantasía y sexualidad se ponen en juego en Omegle", explica María Zysman, psicopedagoga y fundadora de la ONG Libres de Bullying.

Luis Gratch, médico psicoanalista, coincide con Zysman y agrega que la adolescencia es una etapa en la que se comienza a interactuar con chicos del otro sexo. "Los lugares donde se puede conocer gente del otro sexo y donde pueden superar la fobia que se produce desde el anonimato, como lo es Omegle, son muy tentadores", señala.

Al mismo tiempo, el psicoanalista destaca que en este momento de su vida los chicos buscan experiencias excitantes. "La música la escuchan a alto volumen, los colores deben ser vistosos, los perfumes muy intensos. Necesitan intensidad en todo lo que es sensorial y justamente así son las aplicaciones como Tik Tok y Omegle, que les permiten relacionarse de esa manera. Por otro lado debido al aislamiento social la computadora es el único medio que permite, hoy, el contacto social", dice.

Otra característica, que resulta muy atractiva para los adolescentes es que Omegle es anónima. Al ingresar no es necesario registrarse ni adjudicarse un nombre. "Si al comenzar a hablar con una persona se aburre o molesta por algo, el usuario simplemente cambia a otra. El anonimato, la disponibilidad todos los días a toda hora, y la desinhibición que genera el hecho de estar detrás de una pantalla; tienta a los adolescentes a animarse un poco más, a jugar y exponerse, a probar sus propios alcances. En tiempos de soledad, encierro, aburrimiento e incertidumbre no es extraño que hayan ingresado a esta aplicación", agrega Zysman. "Es que este anonimato hace que las personas se animen a superar las fobias sociales que implican conocer gente", suma Gratch.

Conductas responsables

Uno de los primeros consejos que dan los padres cuando sus hijos empiezan a independizarse es no hablar con desconocidos, que es, paradójicamente, la propuesta de Omegle. Porque lo cierto es que un momento de diversión puede transformarse en una pesadilla, si no se toman los recaudos suficientes. En este sentido es bueno concientizar sobre algunos riesgos, sin alarmar pero ejerciendo una conducta responsable.

"La primera vez que entré con mi prima, que es menor de edad, nos encontramos directamente con pornografía sin ningún tipo de restricción. Pensé que era para comunicarme con personas de TikTok pero me derivó a personas que estaban utilizando la página de una manera sexual, frente a la pantalla", cuenta Agustina Mancini, de 28 años, conocida como @madmeok en TikTok y tiene más de 387 mil seguidores.

Para Vicente Fiore, de 15 años, esta aplicación tiene, en esencia, una buena idea, pero no la usa mucho "Me gusta conocer gente de otros lugares, pero hay que tener cuidado porque te topás con personas haciendo cosas desagradables", advierte.

Y esto, finalmente, esconde otro gran peligro: la fundadora de Libres de Bullying resalta que para los pedófilos este tipo de redes son camino fácil para acceder a imágenes de contenido sexual. "Saben que allí hay chicos y chicas dispuestos a mostrarse y compartir material. Recordemos que los y las adolescentes al momento de divertirse y explorar no se preocupan por quiénes están del otro lado, pero el material audiovisual que ofrecen puede servir para extorsionarlos y para ser utilizado en otras plataformas. Claramente los mayores peligros se vinculan al grooming y la sextorsión", sostiene.

Por su parte Gabriel Zurdo, especialista en seguridad informática y CEO de BTR Consulting aconseja que tanto niños como adolescentes sean extremadamente cautelosos al responder a usuarios en este sitio. "Como padres debemos explicarles que las aplicaciones como Omegle no son una buena opción para ellos, ya que nadie puede garantizar una experiencia segura allí. La probabilidad de hacer amigos y discutir temas apropiados para su edad es muy baja. La mayoría de las personas solo quieren divertirse, mostrar y obtener un contenido para adultos. Y, además, no es una aplicación para hacer amigos y mantenerse en contacto, ya que es casi imposible unirse a la sala de chat con los mismos usuarios nuevamente", concluye.