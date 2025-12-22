Tendencias 2026. Desde dormir mejor hasta hacer foco: mirá todo lo que podés lograr con estos seis colores creados para mejorar tu bienestar

En un mundo que todo el tiempo nos empuja hacia afuera, regresar a nosotros es siempre una gran opción. Y en esa búsqueda, el color aparece como un puente: entre lo que sentimos y lo que vemos; o entre lo que nos pasa y el lugar donde nos pasa.

Ese es el espíritu que guía a Colorín en la presentación de sus propuestas cromáticas para la próxima temporada: seis tonos que “hacen bien”, una paleta pensada para acompañar lo importante: sin apuro, sin ruido, con presencia. Porque, como expresan desde la marca, pintar los espacios también es una forma de aprender a habitarlos mejor.

-

La elección de un color es un acto de “diseño emocional”. La psicología del color demuestra que los tonos pueden influir de una forma muy directa en nuestro sistema nervioso y afectar el estado de ánimo, la concentración y los niveles de energía.

La nueva paleta de Colorín nace de estos principios: los tonos fríos y profundos, como el azul grisáceo, fomentan la serenidad y el descanso; mientras que los cálidos y terrosos invitan a la presencia y a la reconexión. Pintar es, entonces, una decisión consciente para crear un ambiente que active nuestro bienestar.

Transformar los espacios para sentirse mejor

Si la tendencia es estar bien, el color es el puente que nos acerca a ese lugar. Desde ese concepto, Colorín vuelve a elegir el poder del color como motor de bienestar para llenar los espacios de emociones y sensaciones positivas: seis tonos que no solo transforman los ambientes, sino también la manera de habitarlos. Colores pensados para habitar el bienestar.

Explorá el B128-5

Azul grisáceo profundo, como agua inmóvil. Un tono que invita a la calma, al descanso, a conectar con el propio ritmo. Ideal para espacios que necesitan serenidad y un toque de minimalismo. Muy adaptable a interiores.

Estado emocional clave: relajación; dormir mejor.

Un azul grisáceo profundo que invita a conectar con el propio ritmo.

Explorá el S068-4

Terracota rosado, apagado, pero vital. Muy sensual. Un color que envuelve como una caricia cálida, y que te recuerda lo bien que se siente habitar tus espacios. Tiene fuerza estética y combina bienestar con tierra.

Estado emocional clave: reconexión; cuerpo presente.

Un terracota rosado que envuelve como una caricia cálida.

Explorá el Y052-1

Beige cálido con base dorada, como sol filtrado. Neutro, emocional, poderoso. Un tono con la chispa justa, que transmite calidez y levanta el ánimo sin invadir.

Estado emocional clave: aceptación; ralentizar el tiempo.

Igual que sol filtrado: neutro, emocional y poderoso.

Explorá el G149-4

Un verde musgo suave que invita al descanso mental. Asociado con la naturaleza y la salud, este color invita a aquietar la mente. Es tendencia en el diseño biofílico.

Estado emocional clave: regulación; conexión con lo natural.

Un verde musgo que es tendencia en el diseño biofílico.

Explorá el N192-4

Un color con subtonos violetas. Sofisticado, introspectivo, asociado a la protección visual. El tono perfecto para decirle al día: “mañana seguimos.”

Estado emocional clave: recogimiento, cierre del día.

Un gris profundo con subtonos violeta, sofisticado e introspectivo.

Explorá el P005-1: la pausa necesaria

Blanco con matiz cálido, como neblina en la mañana. Un color fresco, que acompaña y brinda una pausa necesaria. Con textura suave, que se expande desde el centro a los bordes y genera una calma contenida.

Estado emocional clave: ligereza, orden emocional.

Como la neblina en la mañana: un tono fresco, que acompaña esas pausas necesarias.

