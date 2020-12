Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de diciembre de 2020 • 00:08

La realidad es que estaba de paso. Y algo tenía claro: no tenía intenciones de adoptar. Pero mientras miraba cada vez con más curiosidad las instalaciones de aquel refugio, hubo un perrito en especial que llamó su atención. A diferencia de los otros cachorros que ladraban o rogaban por atención, había un Golden Retriever sentado en la esquina de su jaula, con la cabeza inclinada.

Dustin Kelley se repetía una y otra vez para sí mismo que no iba a adoptar, pero cuando descubrió que el perro de aspecto triste estaba programado para ser sacrificado al día siguiente, cambió de opinión. Sin embargo, no todo iba a resultar sencillo. El refugio no estaba dispuesto a que Kelley se llevara a Zeus a casa. Y la explicación fue contundente: Zeus era inadoptable e inaceptable como perro de compañía ya que tenía el hábito de mostrar los dientes.

"El refugio me dijo que tenía comportamientos agresivos, como el hábito de mostrar los dientes. Y probablemente no sería un perro muy bueno porque no estaba entrenado y era antisocial. Pero me atrajo el niño triste en la esquina de su perrera, y les dije que lo llevaría a casa y que si resultaba no encajar bien, al menos le daría el beneficio de la duda y, en ese tiempo, ganaríamos unas semanas de vida".

Después de completar el papeleo de adopción, Kelley vio la famosa sonrisa de Zeus por primera vez y, honestamente, no fue lo que esperaba. "El encargado del refugio lo sacó de su perrera y lo llevó al vestíbulo. No voy a mentir, definitivamente me asusté un poco al principio".

Dientes especiales

¿Se habría equivocado con la decisión? Kelley no terminaba de despejar sus dudas. Es que, durante los primeros meses después de su adopción, Zeus seguía siendo ese perro triste del refugio en un nuevo hogar. En ese tiempo, no sonrió, no movió la cola ni mostró su personalidad. Pero una vez que comenzó a confiar en su nuevo padre, la sonrisa volvió, esta vez con un significado completamente nuevo.

"Y así comenzó a sonreír todo el día, todos los días. Y fue entonces cuando me di cuenta de que estaba mostrando los dientes porque estaba emocionado, no porque estuviera enojado. Creo que una vez que finalmente se dio cuenta de que no me rendiría con él y que ahora esta era su casa, realmente se abrió. Y su personalidad cariñosa comenzó a brillar".

Cinco años después, la sonrisa de Zeus se ha convertido en su adorable marca registrada. "¡A todos les encanta! Suele hacer reír a los extraños, y quieren darle mucho cariño una vez que lo ven. Por lo general, es el centro de atención en el consultorio del veterinario, la peluquería, la tienda de mascotas, Starbucks y otros lugares que frecuentamos".

Kelley no podía imaginarse un perro más perfecto y está muy contento de que se haya arriesgado con Zeus, y de que Zeus se haya arriesgado con él. "Ha estado conmigo en algunos de los peores momentos de mi vida. Y cada día malo, su sonrisa me ha hecho sonreír. Podría haberlo adoptado, pero definitivamente me rescató".