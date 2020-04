Con 3 patas. Lo iban a eutanasiar, lo adoptó y puso en peligro su matrimonio

Jimena Barrionuevo Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de abril de 2020 • 00:41

" Necesita salir del refugio hoy mismo. El staff está llevando adelante un operativo de eutanasia de los gatos cachorros ", fue el impactante mensaje que Mike Enders vio junto a la foto de un gato macho de unos 6 meses con una de sus patas traseras amputadas en una publicación en Facebook. "Sé que puede sonar algo loco pero mientras contemplaba la imagen sentí que su mirada me decía: Mike, por favor, ven a buscarme ", recuerda.

Entonces, sin pensarlo demasiado, envío un mensaje al refugio. "Voy a buscarlo ahora mismo. ¿Dónde están ustedes". En Palm Springs, en los Estados Unidos, fue la respuesta. Había un detalle. El lugar quedaba a más de ocho horas de distancia en auto desde San Francisco, donde Enders vive junto a su esposo . El plan era totalmente descabellado pero el hombre siguió su instinto. Subió a su auto y con paradas para cargar combustible, estirar las piernas y atender las necesidades del gatito, al que bautizó Zorro, el viaje le llevó más de unas 20 horas. Para cuando volvió a casa, ya era de madrugada.

Los días siguientes transcurrieron sin mayores dificultades. Zorro mostraba estar cómodo en su nueva vivienda y Enders -debía confesarlo- estaba sintiendo que poco a poco se enamoraba por completo de aquel animalito con una pasado desconocido pero con un futuro lleno de posibilidades para salir adelante.

" El problema es que tenemos dos gatos en casa y mi esposo había sido muy claro en su advertencia. Zorro iba a estar transitoriamente en casa mientras se recuperaba. Y nuestro acuerdo era que, una vez que estuviera listo para irse en adopción, lo dejaríamos ir con una familia que lo quisiera ".

Cumplió con su parte y, en cuanto Zorro estuvo rehabilitado, publicó una foto en sus redes para darlo en adopción. Sin embargo, en su interior, Enders rogaba que nadie preguntara por él. "Mi esposo se mantenía firme en su decisión de no incorporar un tercer gato a la familia. Pero para ese entonces yo estaba completamente perdido de amor por Zorro y presenté mi argumento: Zorro no iba a ir a ningún lado. Sé que parece una locura, pero llegó un punto en el que el gato puso en peligro mi matrimonio y honestamente ya no me importaba . Zorro había creado una conexión única conmigo y no estaba dispuesto a perder ese lazo".

Mientras, un fin de semana cerca de la playa con Zorro incluido hizo su parte. Sin darse cuenta, el esposo de Enders comenzó también a tener un vínculo más estrecho con el joven gato que compartía cada vez más momentos con él. Al regreso, la adopción oficial de Zorro con aprobación de su marido fue un hecho y el paso siguiente fue comunicarlo en las redes sociales. Hoy Zorro vive con dos humanos, tres patas y dos de su especie. Se pueden seguir sus aventuras en @zorrothetripodkitty