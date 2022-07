No podía comprar el original y creó un Lamborghini en fibra de vidrio: el resultado fue aplaudido en las redes

En el mundo hay personas que idearon y materializaron cientos de inventos que actualmente utilizamos para nuestra rutina diaria. Con ideas que superan la realidad, todos ellos sorprendieron gracias a su ingenio y capacidad. Sin embargo, también existen aquellos que reinventan creaciones ya existentes con un condimento especial: la originalidad. Este fue el caso de Kevin Escobar, quien construyó un vehículo Lamborghini -cuyo valor en el mercado parte desde los €.216.444 - de una manera que nunca vimos: está hecho en fibra de vidrio y con un chasis metálico. El joven sorprendió por el resultado y se llevó cientos de elogios en las redes sociales.

Se trata de un influencer experimentado, oriundo de Bolivia, que habitualmente muestra sus creaciones a sus más de 15 mil seguidores en su cuenta de YouTube. En cada oportunidad, sus filmaciones cosechan millones de reproducciones y una gran cantidad de usuarios se fascinan por la manera en la que hace realidad sus ideas. En esta ocasión, su nombre se hizo eco en las redes sociales luego de que se viralizaran las fotografías de la réplica del vehículo deportivo que fabricó.

Kevin Escobar, primero de la derecha, es el joven que diseñó el vehículo y lo presentó en su ciudad natal Eldeber

La exhibición del prototipo del reconocido automóvil italiano tuvo lugar en la Feria Internacional de Cochabamba -su ciudad natal-, el pasado 29 de junio. Allí, el joven comentó detalles de su proyecto en medios locales y explicó más información al respecto. “Está sobre la base de un Toyota Levin supercharger, conservó su motor y fue todo fabricado de manera artesanal”, expresó en Reduno.

El joven, que además de creador de contenidos es ingeniero comercial y diseñador automotriz, habló sobre el trabajo y explicó que se llevó a cabo con tecnología de impresión 3D. Todo esto fue posible gracias a que reprodujo las medidas exactas de las partes del modelo original del vehículo fundado por Ferruccio Lamborghini.

“Me tomó dos años de mucha dedicación y esfuerzo para completar mi sueño. Desde niño este Lamborghini era mi sueño y quise tenerlo algún día. Ahora lo estoy haciendo realidad”, sostuvo Escobar. Por otro lado, manifestó que la réplica no es una simple “pieza de colección” y que es apta para recorrer las calles. No obstante, para él su creación es nada más y nada menos que un sinónimo de superación.

“No solo vean el auto sino el trasfondo, y es que los sueños sí se pueden cumplir. Lo que quiero es inspirar y que vean que se pueden realizar cosas muy grandes en Bolivia”, aseveró. En cuanto a su cuenta de YouTube @kevsupercars, el joven recibió cientos de críticas positivas. Si bien en los últimos clips que compartió el vehículo aún no estaba finalizado, ya que la exhibición la realizó en la feria de su ciudad, la mayoría lo felicitó por todo el trabajo que hizo a lo largo de estos meses.

Kevin Escobar en la Feria Internacional de Cochabamba Red Uno

“Qué tal amigo, me encanta tu trabajo. Estaba buscando un modelo o algo para hacer el sistema descapotable sólido, tus videos con las explicaciones de cómo funciona todo son verdaderamente una genialidad. Te deseo lo mejor con tu proyecto”, le escribió un usuario.

“Quedó súper, pero me enteré por las redes sociales que ya lo terminaste y que ahora está en exhibición en la Feria Internacional de Cochabamba. Súper, pero pensé que nosotros tus seguidores merecíamos la exclusiva… Aún así, seguí adelante hermano, y que Dios bendiga tus proyectos a futuro”, reclamó un seguidor. “Indudablemente demostraste ser un ejemplo de que, con energía y ganas, todo se cumple. Todo esto fue con tu sudor y seguí tus pasos desde que empezaste. Felicitaciones”, sostuvo otra usuaria.