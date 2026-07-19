No tenía recursos, pero acampó en la puerta de la veterinaria hasta que ayudaron a su perra herida: “Era mi deber”

19 de julio de 2026 00:26 3 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Lifestyle

Era una noche de mayo cuando un sonido estremecedor lo sobresaltó. Su perra pitbull llamada Princess había sido atropellada por un coche. Aunque ambos estaban viviendo en situación de calle y el hombre era consciente de que tenía pocos recursos para ayudar a su animal, no perdió tiempo.

Curtis sabía que una visita a la clínica veterinaria de urgencias era imposible. Pero tampoco podía dejar que su mejor amiga sufriera sin intentar conseguirle la atención que necesitaba. Por eso la envolvió en unas mantas y corrió hasta la entrada de Ángeles de Asís, un refugio de animales sin fines de lucro en Roanoke, Virginia, que también ofrece atención veterinaria accesible para quienes la necesitan.

Todavía eran las 4 de la madrugada cuando llegaron. Por eso, Curtis se aseguró de que su perrita Princess estuviera abrigada y se costó a su lado en la entrada hasta que la clínica abrió sus puertas unas horas después.

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Sin embargo, Curtis no había dado cuenta de que la cámara de seguridad de Ángeles de Asís estaba grabando mientras esperaban. “La gente hace lo imposible por ayudar a sus animales”, declaró Lisa O’Neill, directora ejecutiva de Ángeles de Asís, a un medio local.

“Sin peros ni excusas. Sentí que era mi deber ayudar a mi perra en ese momento. Princess significa muchísimo para mí. Somos una familia inseparable”.

En cuanto llegó el personal veterinario, Princess fue atendida de inmediato. En ese momento, apenas podía caminar. Tenía una de sus patas delanteras dislocada y varios dientes rotos. El equipo logró recolocarle la pata lesionada sin cirugía. Actualmente, se está recuperando de una lesión nerviosa en las patas traseras.

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“No le cobramos ni un centavo al papá de Princess”, dijo O’Neill. “Estamos aquí para ayudar a la gente”. La clínica comenzó como un servicio gratuito de esterilización y castración, pero desde entonces se ha convertido en una clínica veterinaria de servicio completo porque el personal vio una necesidad urgente en la comunidad.

“Y creemos que los animales se lo merecen. Y todas las familias, sin importar sus ingresos o situación, merecen tener el amor de un animal”, dijo O’Neill.

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Mientras Princess se recupera, Curtis la visita regularmente, le lleva comida y juega con ella en el patio del lugar. “Se ilumina cuando ve a su papá”, dijo O’Neill. “Creo que él claramente hace todo lo posible por cuidarla. Es simplemente el amor entre un hombre y su perra”.

Curtis está agradecido por el progreso que Princess ha logrado en Ángeles de Asís. “Le doy gracias a Dios de que siga aquí”, dijo refiriéndose a la cachorrita, a quien describe como dulce y juguetona. “Es muy especial para mí”.

Princess se fortalece cada día. Aunque antes tenía dificultades para caminar, ahora puede trotar, aunque con un ligero tambaleo. Y su historia aún no ha terminado.

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“En nuestros corazones, deseamos que se reúna con su padre y, con suerte, así será”, dijo O’Neill. “Sin embargo, si no es posible y no puede seguir su ritmo de vida, la apoyaremos. Y apoyaremos a su padre y cualquier decisión que tome”.

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