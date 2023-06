Notó un bulto en la rodilla y creyó que lo había picado una araña, pero la realidad era otra: “No tenía sentido”

escuchar

En 2016 Matt Kean, un hombre de 47 años, descubrió que tenía un pequeño bulto en una de sus rodillas. En un primer momento, pensó que se trataba de la picadura de algún insecto, pero tiempo después se enteró de que era algo mucho más serio: tenía cáncer y le dieron 8 años de vida. A pesar de la información, luchó contra todo augurio y hoy se encuentra estable.

En octubre de aquel año, Kean, que se desempeñaba como maestro de primaria en Australia, notó una protuberancia de aspecto desagradable sobre uno de sus muslos. Para sacarse todo tipo de dudas al respecto, acudió a su médico de cabecera y hacerle una consulta y quedó sorprendido cuando le comunicó el duro diagnóstico.

Matt pensó que lo había picado una araña, pero la verdad era otra Daily Mail

“Como había trabajado en el jardín un fin de semana pensé que era una picadura de una araña. Esperaba que la llaga desapareciera con el tiempo porque no tenía otros síntomas, pero cuando decidí ir al Hospital más de un mes después, recibí la devastadora noticia de que la mordida era en realidad cáncer”, dijo al medio Daily Mail.

Kean continuó su día a día preocupado y, a la semana, le realizaron un primer estudio. Allí, el oncólogo se percató de que el cáncer se había extendido por los ganglios linfáticos de la ingle, lo que denotaba otro pronóstico poco prometedor. A partir de ahí, se realizó cientos de interrogantes: “Trataba de no insistir en esto, pero me preguntaba ‘¿cuánta diferencia podría haber hecho si me revisaba un mes antes?’”.

Si bien encontró alivio cuando finalmente supo lo que tenía, se sintió frustrado al notar no había tomado dimensión del hecho. “Pensé ‘todo estará bien’. Había un enorme bulto negro en mi rodilla, pero esperaba que desapareciera sin hacer nada”, manifestó.

En simultáneo al dolor físico y bajo cientos de emociones, tuvo que realizarse una cirugía de urgencia. “Me extirparon un bulto del muslo derecho y, posteriormente, los ganglios linfáticos de la ingle”, recordó. Asimismo, meses después le dijeron que la enfermedad se encontraba en etapa 3: “Desafortunadamente, una tomografía por emisión de positrones (PET) de rutina en noviembre de 2017 indicó que el cáncer se había extendido a los ganglios dentro de mi cadera derecha, con la progresión a un diagnóstico de melanoma metastásico en etapa 4″.

Matt tuvo que realizarse una cirugía de urgencia Daily Mail

Tras aquellos resultados, recibió otra información que lo dejó perplejo: le dijeron que le quedaban entre ocho y diez años de vida. “Fue tan triste ser un hombre que acababa de cumplir 40 años y que me dijeran que tal vez no llegaría a los 50″, indicó. Por otro lado, dijo que la enfermedad lo afectó tanto nivel personal como familiar.

“No solo le sucede a una persona, sino también a toda la familia. Fue devastador tener que pensar en no poder ver crecer a mis hijas o estar ahí para mi esposa porque no me cuidé con mi aplicación de protector solar. Nunca podré retractarme del impacto que tuve en ellos, y lo lamento todos los días”, aseveró, haciendo hincapié en que nunca se cuidaba la piel cuando realizaba entrenamientos o trabajaba al aire libre.

Siete años después de la primera noticia, todos tienen temores de que la salud de Matt empeore. Sin embargo, al realizarse diversos tratamientos y haber cumplido con todas las quimioterapias correspondientes, tuvo mejoras en líneas generales. “Mi hija mayor comenzó a buscar universidades ahora, pero me dijo que tenía miedo de dejar el estado en caso de que me enfermara nuevamente. Creo que no deberían tener que pensar en la salud de su padre mientras persiguen sus sueños”, sostuvo.

Matt junto a sus dos hijas Daily Mail

A su vez, admitió que luego de que le dijeran cuánto tiempo de vida le quedaba comenzó a realizar cientos de planes y proyectos. “Mi objetivo era vencer a mi cáncer, no tenía sentido ser impertinente y arrojar cautela al aire viviendo como si cada día fuera el último. Lo más importante para mí fue crear recuerdos con mi esposa e hijos y ser positivo sobre la situación”.

Afortunadamente, en 2019, los médicos descubrieron que ya no tenía la enfermedad. Sin embargo, se somete a escaneos cada cuatro meses para garantizar que sigue óptimo de salud.

Hoy se encuentra estable y disfruta del deporte Daily Mail

Después de su traumática vivencia, el objetivo de Kean es concientizar acerca del uso de protector solar con el objetivo de que otras personas no pasen por experiencias similares. “Debemos alentar a todas las autoridades para realizar campañas”, concluyó.

LA NACION