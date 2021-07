Operación London Bridge. Los nombres clave que usa el servicio secreto para los funerales de la Familia Real

El secretario privado de Isabel II hace su aparición en la serie The Crown para explicar por qué cada miembro de la Familia Real tiene el nombre de un puente. Fuera de la ficción, esta es la historia para entender esos códigos secretos

“London Bridge ha caído”. Al escuchar esa frase, en Gran Bretaña sabrán que la reina Isabel II murió. Y es que ‘London Bridge’ es la manera en que el servicio de seguridad se refiere a Su Majestad.

Quienes siguieron la serie The Crown lo entenderán al instante: cada miembro de la Familia Real está agendado con el nombre de algún puente británico. Nada de ‘Isabel’, ‘Guillermo” o “Harry” para ellos.

En el capítulo 9 de la cuarta temporada el secretario privado de Isabel II es quien se encarga de explicarlo. Ante la sospecha de que el príncipe Carlos podría haber muerto en la avalancha de nieve en Klosters en 1988 expresó ante la Reina y su marido, Felipe de Edimburgo: “Tenemos planes de contingencia para todos los miembros de la familia real, ‘Menai Bridge’ no es una excepción. Es el código para la muerte del príncipe de Gales”, se lo escucha decir. Menai Bridge, vale aclararlo, conecta a la isla de Anglesey con Gales.

Menai Bridge, el puente que une la isla de Anglesey y Gales, que se comenzó a construir hace doscientos años, presta su nombre para el funeral del príncipe Carlos.

Todos somos puentes

¿Por qué puentes? Lo mismo que preguntó el duque de Edinburgo en The Crown nos preguntamos todos. “Todos somos puentes. Cada puente representa un lazo entre esta vida y la siguiente”, respondió Isabel II, nombrada ‘London Bridge´.

Así es como la Reina está al tanto de cada detalle, sabe qué sucedería si ella muriera. Ella misma fue parte de esos preparativos.

“London Bridge ha caído” será la manera en que el Primer Ministro de turno sea informado secretamente del suceso antes de hacerlo público. Eso bastará para que se active un inmenso y protocolar operativo.

El dato tomó relevancia en abril de este año, al morir el duque de Edimburgo. Para entonces, quienes habían visto The Crown ya estaban enterados del protocolo y de la activación de ‘Operación Forth Bridge’. La elección de ese puente para referirse al marido de la reina no es casual: Forth Bridge es un puente escocés cercano a Edinburgo.

Tras la muerte de su padre, Jorge VI, en 1952, Isabel concluyó que cada miembro de la Familia Real debía dejar "resuelto" su propio funeral. Desde entonces, se utilizan exclusivamente nombres de puentes para referirse a cada uno de ellos. "Cada puente representa un lazo entre esta vida y la siguiente", habría definido Su Majestad. WPA Pool - Getty Images Europe

London Bridge, el puente más emblemático y majestuoso de Inglaterra. Cuando el primer ministro inglés escuche "London Bridge ha caído" sabrá de inmediato que la Reina ha muerto.

Este puente se cayó…

Se dice que la “Operación London Bridge” está definida hasta el mínimo detalle. Isabel II anticipó todo desde que sufrió la muerte de su padre, Jorge VI en 1952 (en aquel entonces no se usaban nombres de puentes, su clave fue “Hyde Park Corner”).

Trascendió que, a su muerte, la Reina permanecerá en el Palacio de Buckingham y habrá 12 días de duelo previos a su funeral. Los canales de televisión cortarán su programación habitual y solo transmitirán tributos a su reina. No será la Abadía de Westminster: a diferencia de otras reinas, se dice que Isabel II eligió que su cuerpo descanse en la capilla de San Jorge, en Windsor, como su marido. Y el príncipe Carlos se convertirá en rey…

Como no había nada previsto para el funeral de la princesa Diana, se activó “Operación Tay Bridge”, el protocolo que había ideado la Reina Madre para su despedida. Tay Bridge es un puente ferroviario situado en Dundee, Escocia. Lo increíble del caso es que Isabel, la madre de Isabel II, pudo ver cómo funcionaba el funeral que había planeado para sí misma. Recién moriría cinco años después de Lady Di. Princess Diana Archive

El funeral de Lady Di

Rigurosos pero prácticos, tener arreglos fúnebres preestablecidos permitió que la Corona saliera del paso en momentos inciertos. En agosto de 1997, cuando se supo que Lady Di había fallecido en un accidente automovilístico en París, para la princesa no había plan alguno. Un año antes Diana había sido excluida del grupo real con su divorcio. Sin embargo, la presión del pueblo llevó a que le dieran una despedida de magnitud monárquica.

Fue así que con Lady Di se adoptó el protocolo creado para la Reina Madre, Isabel. La princesa de Gales activó su código clave “Operación Tay Bridge” (un increíble puente ferroviario situado en Dundee, Escocia) y, cinco años antes de su muerte, celebrado el 9 de abril de 2002, la abuela del príncipe Carlos fue testigo de cómo funcionaba su propio funeral. La práctica lo es todo. Para cuando Isabel murió, a los 101 años, en Palacio llevaban 22 años planeándolo.

