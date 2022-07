Osvaldo Pugliese, a 27 años de su muerte: ¿cómo nació su fama de “santo” de los músicos?

Este 25 de julio se cumplen 27 años de la muerte del pianista Osvaldo Pugliese, referente del tango y la música nacional que también trascendió su propia figura al convertirse en un amuleto, una suerte de “patrono” de los músicos, que lo invocan para paliar la mala suerte o los inconvenientes que siempre pueden surgir sobre un escenario.

Según la leyenda, todo ocurrió en un concierto de Charly García, en el que el sonido no funcionaba y hacía peligrar la fecha. La situación, tensa para el público y los artistas, se solucionó cuando alguien realizó una prueba de sonido con un disco de Pugliese. El tango brotó de los equipos, el inconveniente se resolvió y todo salió como había sido planeado.

A partir de entonces, la figura del pianista quedó asociada a la suerte en el escenario, por lo que proliferan las estampitas con su imagen en los camarines, y se sumó la costumbre de repetir “Pugliese, Pugliese, Pugliese” antes de salir al escenario para que la suerte sonría junto al público.

La imagen de Pugliese se convirtió en un amuleto para los músicos argentinos Carlos Giustino/Aspix

La devoción de los músicos argentinos por el pianista se extiende entre quienes conocen la tradición, y recitan de memoria la oración que lo invoca: “Protégenos de todo aquel que no escucha. Ampáranos de la mufa de los que insisten con la patita de pollo nacional. Ayúdanos a entrar en la armonía e ilumínanos para que no sea la desgracia la única acción cooperativa. Llévanos con tu misterio hacia una pasión que no parta los huesos y no nos dejes en silencio mirando un bandoneón sobre una silla”.

Quién fue Osvaldo Pugliese

El Maestro, como se lo llamó en vida y todavía se lo apoda, nació en 1905 en el barrio de Villa Crespo, en la Ciudad de Buenos Aires. Su padre, obrero del calzado y flautista aficionado según la semblanza que hizo de Pugliese Nestor Pinsón, le obsequió un violín y lo inscribió en el Conservatorio Odeón, cerca de su casa. Allí dio sus primeros pasos en la música, pero también tomó la decisión de cambiar de instrumento y elegir el piano, que lo acompañaría el resto de su vida y cimentaría su fama posterior.

Tal vez pocos sospechaban quién sería Osvaldo Pugliese cuando se estrenó a los 15 años como pianista, en un lúgubre café porteño llamado De la Chancha por la falta de higiene que exhibía el local. En esa ocasión, el futuro Maestro fue parte de un trío musical junto con el bandoneonista Domingo Faillac y el violinista Alfredo Ferrito. El Ministerio de Cultura de la Nación recuerda que después de este grupo, integraría una segunda formación junto a Francisca Bernardo, la primera bandoneonista de la Argentina.

Estos serían apenas los primeros de varios conjuntos en la vida de Pugliese, que en 1936 formó el sexteto con el que alcanzaría la fama: lo acompañaron os bandoneonistas Alfredo Calabró, Juan Abelardo Fernández y Marcos Madrigal, los violinistas Rolando Curzel y Juan Pedro Potenza, y el contrabajista Aniceto Rossi, en la que ya era la orquesta de Pugliese.

Pugliese mantendría esta orquesta, con algunos cambios de formación, hasta su muerte en 1995. Este conjunto daría lugar al mejor momento creativo en la vida del pianista. De esta larga época datan himnos del tango como La Yumba, Recuerdo, La Negracha y Malandraca, entre muchos otros. En 1985, el reconocimiento social de Pugliese era tal que las puertas del Teatro Colón se abrieron a él y su orquesta, algo inédito para músicos de tango, en lo que fue un concierto histórico para dicho escenario.

Otra constante de su vida fue la militancia por los derechos de los músicos, que lo llevó a ser el afiliado número 5 el Sindicato Argentino de Músicos, cuya creación impulsó. Plantado siempre desde una perspectiva de izquierda que lo llevó a afiliarse al Partido Comunista Argentino. Esta militancia le valió la persecución, la censura de su orquesta y hasta la cárcel, tanto en el gobierno de Juan Domingo Perón, como también con el golpe de estado de la “Revolución Libertadora”.