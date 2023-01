“Outfit de mi funeral”, la abuela de 92 años que compartió un video en TikTok y sorprendió a todos

escuchar

Las redes sociales no son un espacio exclusivamente para los jóvenes; una mujer de 92 años, reconocida en TikTok como Grandma Droniak, volvió a sorprender a sus seguidores con un hilarante video en el que muestra el outfit que quiere para su funeral y que se viralizó.

Los primeros que dominaron las redes sociales como Instagram, Twitter y TikTok fueron los adolescentes, pero a medida que transcurrió el tiempo, las personas más longevas se metieron en el mundo digital para no quedar afuera de todo lo que sucede por allí. Una de ellas fue la abuelita Droniak, quien crea contenido y es un éxito total.

Grandma Droniak es una tiktoker que cuenta con más de 7 millones de seguidores y divierte a través de sus insólitos videos. “Hola, soy una celebridad y una abuelita de 92 años”, se presenta en la biografía.

Grandma Droniak mostró el outfit para su funeral

En la plataforma enseña trucos, hace retos y coreografías, relata pequeñas historias de su vida, da consejos de vida e interactúa con sus seguidores; pero todo con un especial humor en referencia a su edad.

“Espero que no te mueras, te amo mucho”, le escribió un usuario y ella lo replicó con un divertido video para su público. “Dejo acá esto para que nadie me ponga un feo outfit cuando el día llegue”, manifestó en el pie de la publicación.

“Elegí la ropa para mi funeral, espero que les guste”, introdujo la anciana y luego agregó: “No quiero morirme todavía, pero es bueno estar preparada. Ahora vuelvo”.

En el siguiente fragmento, Grandma Droniak lució una larga pollera negra, una camisa blanca y un saco gris. “Luce genial”, manifestó y le consultó a sus seguidores qué les pareció su elección.

“Miren lo lindo que se ven los aros”, concluyó la mujer de 92 años, mientras exhibía los pendientes negros que combinaban con su pollera.

La publicación alcanzó los más de 3 millones de likes y tuvo más de 40 mil comentarios. “Cuando me pregunten qué quiero ser de mayor voy a decir que quiero ser esta señora, por favor”, fue uno de los mensajes con más adeptos. “Ay, no abuelita, tienes que ser eterna”, señaló otra usuaria.

Otro de los divertidos videos que la condujo a la fama virtual fueron “las tres reglas” de su funeral. En el mismo detalló: llorar pero no mucho, Bertha no está invitada y tomar un shot de alguna bebida alcohólica por ella.

Grandma Droniak reveló las tres reglas de su funeral

“Estás son las reglas de mi funeral. Llorá, pero no mucho, no quedes como un tonto. Bertha no está invitada, no la dejen entrar. Emborráchense después, ¡tómense un shot por mí!”, indicó.

La mujer de 92 años es una verdadera estrella de las redes sociales. En su página web vende su propio merchandising con frases estampadas con alguna de sus famosas y divertidas frases.

En las remeras y los buzos estampados se pueden leer: “No estás invitado a mi funeral” y “Este es mi outfit de hoy, si no te gusta te puedes ir”.

