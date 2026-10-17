Para qué sirve cada lado del papel de aluminio: la diferencia entre la cara brillante y la mate

El papel aluminio es uno de los productos más utilizados en las cocinas para envolver alimentos, conservar preparaciones y cubrir recipientes durante la cocción. Sin embargo, una duda frecuente está relacionada con sus dos caras: una brillante y otra mate.

Durante años se extendió la creencia de que cada superficie del papel aluminio cumple una función diferente. Algunas personas consideran que el lado brillante debe orientarse hacia los alimentos para conservar el calor, mientras que otras prefieren utilizar la parte mate.

Tapar la carne en el horno con papel aluminio ayuda a que conserve sus jugos Shutterstock

No obstante, según explicó el diario español MARCA, la diferencia entre ambas caras está relacionada principalmente con el proceso de fabricación y no con propiedades específicas que determinen su uso en la cocina.

¿Por qué el papel aluminio tiene una cara brillante y otra mate?

La apariencia de las dos superficies se produce durante las últimas etapas de fabricación, cuando el aluminio se transforma en láminas extremadamente delgadas. En esta fase, dos láminas pasan juntas entre unos rodillos para evitar que se rompan debido a su reducido grosor.

La superficie que entra en contacto con los rodillos pulidos adquiere el acabado brillante, mientras que la cara que permanece en contacto con la otra lámina conserva una apariencia mate.

Por esta razón, el acabado visual no significa que una de las superficies tenga una función especial o que resulte más adecuada para determinados alimentos.

¿Qué lado del papel aluminio debe estar en contacto con los alimentos?

En el caso del papel aluminio convencional, cualquiera de las dos caras puede utilizarse para envolver alimentos, conservarlos en la heladera o cubrir preparaciones que se introducen en el horno.

Cualquiera de las dos caras del papel aluminio puede estar en contacto con los alimentos Shutterstock

Tanto la superficie brillante como la mate ofrecen una protección similar frente a factores externos como la humedad, la luz y el aire. Por lo tanto, colocar una u otra en contacto con los alimentos no genera diferencias significativas en los usos domésticos habituales.

Esto significa que al envolver un alimento o cubrir una bandeja, no es necesario comprobar cuál de las dos superficies queda orientada hacia el interior.

¿La cara brillante conserva mejor el calor que la mate?

Otra creencia extendida sostiene que la cara brillante refleja mejor el calor, mientras que la superficie mate lo absorbe en mayor proporción. Esta idea llevó a algunas personas a utilizar el papel aluminio de diferentes maneras según el tipo de preparación.

En consecuencia, utilizar la cara brillante hacia el alimento o dejarla orientada hacia el exterior ofrece resultados prácticamente iguales en las preparaciones habituales.

Aunque el papel aluminio convencional puede utilizarse por cualquiera de sus caras, existen productos especiales que incorporan tratamientos o recubrimientos diseñados para determinadas funciones. En estas versiones, los fabricantes pueden establecer indicaciones específicas sobre cuál de las superficies debe estar en contacto con los alimentos o hacia dónde debe orientarse durante la cocción.

Por este motivo, cuando se utilice un papel aluminio con características especiales, es recomendable revisar las instrucciones del empaque para conocer las condiciones de uso establecidas por el fabricante.