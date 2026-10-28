Para qué sirve y cuáles son los beneficios de congelar cubitos de vinagre blanco

Mantener la casa limpia no siempre requiere comprar productos costosos. En los últimos días, un truco casero se volvió viral en las redes sociales porque permite quitar las manchas de suciedad y sarro con tan solo un producto que se encuentra en todas las cocinas. La técnica consiste en colocar vinagre en moldes para hielo y llevarlos al freezer. Una vez congelados, los cubitos pueden aplicarse sobre determinadas zonas donde se acumulan suciedad, residuos minerales o malos olores, de manera que el vinagre actúe gradualmente mientras se descongela.

El secreto está en la composición del vinagre blanco, que contiene ácido acético, una sustancia que puede ayudar a disolver depósitos minerales, sobre todo aquellos producidos por el agua dura, y a reducir ciertos olores. La principal ventaja de congelarlo es que permite dosificar el producto y mantenerlo durante más tiempo sobre una superficie mientras recupera su estado líquido.

Es una estrategia sumamente inteligente para limpiar las zonas más difíciles del hogar (Foto: Pixabay)

Entre los principales beneficios del vinagre para la limpieza se encuentran:

Ayuda a eliminar el sarro: el ácido acético puede reaccionar con los depósitos de carbonato de calcio que se forman por la acumulación de minerales del agua.

el ácido acético puede reaccionar con los depósitos de carbonato de calcio que se forman por la acumulación de minerales del agua. Reduce determinados malos olores: su acidez puede contribuir a neutralizar algunos compuestos responsables de olores desagradables.

su acidez puede contribuir a neutralizar algunos compuestos responsables de olores desagradables. Facilita la limpieza localizada: permite colocar una pequeña cantidad de vinagre sobre una zona determinada sin tener que verter demasiado líquido.

permite colocar una pequeña cantidad de vinagre sobre una zona determinada sin tener que verter demasiado líquido. Puede ayudar a desprender ciertos residuos: al descongelarse, mantiene la superficie húmeda y facilita la limpieza posterior de algunas manchas.

al descongelarse, mantiene la superficie húmeda y facilita la limpieza posterior de algunas manchas. Es una alternativa económica: permite aprovechar un producto habitual del hogar sin necesidad de comprar limpiadores específicos para todas las tareas.

¿Cómo preparar cubitos de vinagre blanco para la limpieza?

El procedimiento es sencillo y requiere pocos elementos. Para ponerlo en práctica, se pueden seguir estos pasos:

Elegir una cubetera exclusiva para limpieza: no debe volver a utilizarse para preparar hielo destinado al consumo.

no debe volver a utilizarse para preparar hielo destinado al consumo. Colocar el vinagre blanco: distribuir pequeñas cantidades en cada compartimento, sin llenarlos completamente.

distribuir pequeñas cantidades en cada compartimento, sin llenarlos completamente. Llevar al freezer: dejar el recipiente hasta que el líquido se solidifique. El tiempo dependerá de la concentración del vinagre y de la temperatura del congelador.

dejar el recipiente hasta que el líquido se solidifique. El tiempo dependerá de la concentración del vinagre y de la temperatura del congelador. Aplicar sobre una superficie compatible: colocar un cubito en la zona que se desea limpiar y dejar que se descongele.

colocar un cubito en la zona que se desea limpiar y dejar que se descongele. Retirar los residuos: pasar una esponja o paño suave, enjuagar con agua y secar.

Otros trucos sencillos de limpieza con vinagre

Es importante tener en cuenta que, debido a su contenido de ácido acético, el vinagre puede congelarse a temperaturas algo inferiores a las del agua. Por eso, algunas formulaciones podrían no solidificarse completamente en determinados freezers domésticos.

Además, nunca debe mezclarse vinagre con lavandina, ya que la combinación puede liberar gases tóxicos. Tampoco es recomendable utilizarlo junto con otros productos químicos de limpieza sin comprobar previamente su compatibilidad. Algunas combinaciones pueden dañar algunas superficies delicadas, por lo que también se recomienda probar un poco de la mezcla en un sector pequeño y dejar actuar por unos segundos.