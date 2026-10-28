Por qué un gigante de la belleza apuesta a mezclar a la Generación Z con los mayores de 50 en Argentina

Fiel a su propósito de “crear la belleza que mueve al mundo”, L’Oréal Groupe Argentina presentó la segunda ola de “El sentido del propósito”. Se trata de la campaña institucional global de la compañía, pensada para visibilizar sus compromisos y avances concretos en materia de Personas y Planeta.

En su capítulo local, la filial pone el foco en la llamada Marca Empleadora, con dos pilares estratégicos como protagonistas: los talentos jóvenes y los profesionales seniors. De esta manera, la compañía busca reafirmar, a través de hechos concretos y programas locales, que en su estructura hay espacio para todas las trayectorias, promoviendo una cultura corporativa en la que conviven distintas generaciones, perspectivas y experiencias.

Presencia 360° y nuevos formatos

Para amplificar esta conversación tanto con el ecosistema de talento como con los consumidores, la campaña se desplegará durante un mes bajo una estrategia 360°. El plan incluye una presencia de alto impacto en vía pública, medios tradicionales y un fuerte componente digital (Social, Display y Video Online). Además, apostará por el streaming masivo en plataformas y nuevos formatos como YouTube, Mercado Play, Disney+, Max (HBO), Luzu TV y Olga.

Este año, a las clásicas piezas estáticas se suman nuevos materiales audiovisuales con locución nacional, buscando adaptar el mensaje a los distintos canales de comunicación para lograr un mayor alcance.

Una cultura intergeneracional

Desde hace más de dos décadas, L’Oréal Groupe promueve la diversidad, la equidad y la inclusión como ejes de su identidad. En la Argentina, la conformación de sus equipos refleja esta convivencia: el 29% de los colaboradores tiene menos de 30 años; el 37%, entre 31 y 40; el 28%, entre 41 y 50; y un 6% supera los 50 años.

Para amplificar la conversación con talentos y consumidores, la campaña se desplegará durante un mes bajo una estrategia 360°.

A nivel global, la presencia de más de 15.000 colaboradores mayores de 50 años está respaldada por el programa “L’Oréal para Todas las Generaciones”, que fomenta la mentoría y el aprendizaje continuo. En paralelo, la iniciativa “L’Oréal por la Juventud” abre anualmente unas 25.000 oportunidades laborales para menores de 30 en todo el mundo.

Talento joven con proyección internacional

En el plano local, la propuesta de valor para los colaboradores incluye iniciativas emblemáticas para quienes dan sus primeros pasos profesionales. Entre ellas se destacan Brandstorm, una competencia de innovación abierta para jóvenes de 18 a 30 años frente a desafíos reales de negocio: SeedZ (Management Trainee), un programa formativo anual con rotaciones y shadowing comercial que batió un récord histórico de vacantes ampliadas, y su tradicional Programa de Pasantías, que hoy sostiene a 38 pasantes activos con una alta tasa de efectividad para posiciones fijas.

Esta formación muestra resultados tangibles a nivel regional. En los últimos tres años, 26 profesionales argentinos fueron elegidos para asumir roles estratégicos en Latinoamérica y otros mercados internacionales.

“Este dato refleja no sólo la proyección global del talento local, sino también que los profesionales argentinos se destacan y son elegidos frente a otros mercados de la región”, subraya Jimena Belloso, Directora de Recursos Humanos de L’Oréal Groupe Argentina.

Liderazgo, equidad y oportunidades

El compromiso con la equidad también se refleja en los espacios de toma de decisiones. En la Argentina, las mujeres ocupan el 50% del Comité Directivo (Board) y el 63% de los puestos de liderazgo medio y alto. A esto se suma la certificación internacional EDGE —que acredita la ausencia de brecha salarial de género en la filial— y el trabajo del Comité de Diversidad “Prisma” para impulsar políticas de inclusión.

A modo de cierre, “El sentido del propósito” funciona también como una invitación abierta. A través del portal oficial L’Oréal Careers Argentina, la compañía busca que la comunidad conozca de cerca su propuesta de valor, con el objetivo de seguir sumando perfiles diversos a sus futuros procesos de selección.

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