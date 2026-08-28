Paula, 23 años: “He durado un día en el trabajo; no voy a quedarme en un lugar donde no me gusta ni amargarme”

Las redes sociales no dejan de sorprender con cada una de las historias que se viralizan. En un momento en el que se naturalizó contar cuestiones personales frente a cámara, una joven española de 23 años reveló cuánto había durado en su nuevo trabajo y generó debate entre los usuarios.

Paula contó su historia y recibió cientos de comentarios (Foto: Captura TikTok)

“Hermanas, he durado un día en el trabajo por voluntad propia”, empezó diciendo Paula, la mujer en cuestión, en un video que publicó en su cuenta de TikTok. Recostada sobre la cama y segura de su decisión, siguió con la anécdota: “A mí nadie me ha echado de ningún lado. Les prometo que sentí una mezcla de emociones en plan de estar tanto tiempo buscando trabajo a ‘Por fin tienes el trabajo’ a que no te guste y decir: ‘Qué hago’”.

En medio de ese conjunto de emociones, Paula decidió ir por sus principios y renunciar. Tal como contó, se preguntó: “¿Me quedo aquí pasándola mal o empiezo otra vez de cero?“. ”Cariño, el claro ejemplo de que empieces de cero las veces que haga falta. No te quedes en un sitio donde no...“, añadió.

Luego reveló cómo fue el día en el que decidió dejar atrás el puesto que no se adecuaba a sus pretensiones. “El primer día de trabajo voy al lugar, me explican todas las dinámicas del puesto en el que iba a trabajar. Conforme a mí me iban explicando las cosas, yo en mi cabeza estaba diciendo que me quería ir”, aseveró.

Asimismo, indicó que no la iba a hacer feliz estar en un puesto de lunes a sábados cumpliendo 40 horas semanales si lo que le ofrecían no le gustaba. “No me voy a quedar en un sitio donde no me gusta, donde me estoy amargando si no tengo ninguna obligación. Así que sí, al día siguiente me levanté llorando, diciendo que no quería ir y dejé el trabajo”, completó.

Además de los miles de likes, el posteo acumuló cientos de mensajes de los usuarios, lo que despertó todo tipo de opiniones. “A mí no me gusta ningún trabajo, pero sí me gusta el dinero, así que toca quedarse”; “La gente en los comentarios realmente no sabe lo que es pensar en ir y llorar. Una angustia...”; “No te preocupes, yo duré 2 minutos, le dije que iba al coche a dejar mis cosas porque no las podía tener encima y no volví” y “‘Un sitio donde no quiero ir’ suele ser normalmente sinónimo de trabajo. Lo siento mucho, bienvenida a la adultez”, fueron solo algunos.

Algunos de los comentarios sobre el posteo de la joven española (Foto: Captura TikTok)

La historia reabrió el debate sobre cómo entienden el empleo las distintas generaciones. Durante su intervención en Espejo Público, un ciclo de televisión español, la conductora Gema López reaccionó desde la perspectiva de su época. “Nos han educado para el sacrificio, la constancia y aguantar. No se puede dejar un trabajo”, afirmó.

Paula habló en televisión sobre su decisión y generó debate

Mientras la joven prioriza su bienestar y no teme reiniciar su carrera si un puesto no la satisface, la visión de López prioriza la cultura del esfuerzo, la estabilidad y la resiliencia ante la frustración laboral.