Peligroso descuido: entró a limpiar una celda, sufrió un inesperado percance y se llevó el susto de su vida

Una mujer de 72 años vivió una pesadilla en los Estados Unidos. Como parte de su rutina, Libia Vargas de Dinas se encontraba con sus elementos de trabajo para comenzar con la tarea de limpieza de una celda en los tribunales del condado Orange, de Florida. Al tener una puerta de ingreso, decidió abrirla para alojarse en el interior para comenzar, pero un pequeño percance la dejó encerrada durante tres días. Al ser diabética y no tener sus medicamentos al alcance, padeció un calvario.

Aún sin conocer los detalles de cómo se cerró la puerta, Libia entró en shock. Sin un picaporte de salida en el lado interno del lugar, sumado a que sus pertenencias y su teléfono celular estaban en un casillero muy alejado, sus pedidos de ayuda a los gritos fueron en vano. Al estar encerrada en el piso 23 de un calabozo, los empleados que permanecían en el mobiliario no escucharon sus súplicas. Por esto, quedó encerrada durante todo un fin de semana.

La celda estaba alejada de los tribunales y por eso nadie la escuchó (Foto ilustrativa: Unplash)

La situación, de por sí compleja, empeoró al saberse que la mujer sufre de diabetes, por lo tanto, debe inyectarse insulina y seguir recomendaciones médicas para no alterar su estado de salud.

Al estar dentro de un habitáculo lúgubre, sin la medicación y con tan solo una canilla de agua como medio de hidratación, la empleada atravesó esos días en la oscuridad, a la espera de alguien que la rescate.

Con un panorama desolador, la esperanza llegó el día lunes por la mañana, cuando por los pasillos de las celdas, un alguacil observó su carrito de limpieza fuera del calabozo y se dirigió a ese lugar del piso para abrir la celda. Tras observarla con un semblante de pánico, el hombre llamó rápidamente a una ambulancia para trasladarla de urgencia.

Una vez asistida, Libia aseguró en declaraciones al sitio Local 12 que convivió con el temor de morir encerrada debido a que no podían escucharla.

Una roca gigante le destrozó su casa y casi la mata

Si de situaciones angustiantes se trata, una mujer en Hawái corrió serios riesgos de ser impactada por una roca de casi dos metros de diámetro, la cual entró a su casa y destruyó todo lo que estaba a su paso. Según se pudo observar en un video viral, Caroline Sasaki, que vive en Honolulú, ubicado en la costa sur del archipiélago, estuvo a un paso de ser impactada por este objeto.

La mujer sobrevivió de milagro

“Todo lo que escuché fue el estruendo cuando se rompió el vidrio de la puerta corrediza, así que retrocedí y supongo que me pasó cerca. No he visto el video, pero me dijeron que si daba un paso más, probablemente no estaría aquí”, deslizó la protagonista de esta historia en diálogo con el medio local KITV4.

Si bien reconoció que no vio el impactante video, tenía plena certeza de que “si daba un paso más, probablemente no estaría aquí”. Tanto su casa como su auto, el cual estaba en la entrada, quedaron destrozados por el paso de la roca.

Así quedó la casa tras el paso de la roca gigante (Foto: www.kitv.com)

Este momento, que no lamentó ninguna víctima, sucedió el sábado 28 de enero y generó una fuerte conmoción entre los habitantes del lugar.

LA NACION