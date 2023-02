Candelaria Molfese relató el violento episodio que vivió en la calle y disparó: “Nadie me ayudó”

escuchar

A través de sus Historias de Instagram, la actriz Candelaria Molfese decidió compartir con sus seguidores el violento episodio de acoso callejero que vivió durante la mañana del viernes y, tras relatar los detalles de la secuencia, se despidió con una dura reflexión.

“Quería contar algo que me pasó hoy que no estuvo nada bueno”, dijo Cande Molfese, a modo de introducción de una serie de videos que publicó en sus Historias de Instagram. Y continuó: “Estaba yendo al gimnasio, 11.30 de la mañana más o menos. De repente, viene un chabón más o menos de mi edad y me toca el culo de lleno, me agarró fuerte. Yo estaba medio cerquita la pared, así que veo que me pone contra la pared, me agarró y se va corriendo”.

Inmediatamente, la ex Violetta corrió detrás del joven “como una loca” insultándolo, en un intento de alcanzarlo. E, indignada, remarcó: “Nadie en toda la Avenida Libertador me ayudó. En un momento dejé de correr porque me harté y me senté a llorar. La angustia que yo sentí”.

Una vez más tranquila, siguió con su rutina y se dirigió al gimnasio, pero el episodio le quedó grabado en la cabeza y fueron varias las reflexiones que le surgieron. “Me impresionaron muchas cosas. Primero ver que nadie en la cuadra me colaboró con la causa, o sea, nadie me ayudó. Entiendo que la gente tiene miedo, pero bueno, quiero confiar que hay gente solidaria que hubiese tenido empatía. Pero claramente no fue el caso”, expresó.

“La impunidad con la que el chabón hace eso. Pensar que me tengo que consolar con que ‘no pasó nada’, que por suerte no era de noche, por suerte no llegó a mayores. Con esto es con lo que convivimos las mujeres. Me parece muy heavy, me da mucha angustia el miedo que con el que salgo a la calle”, agregó.

Candelaria Molfese compartió una dura reflexión

Cada vez más molesta, remarcó: “Después me empecé a cuestionar si yo no tenía una calza que me marcara mucho ¿Hasta dónde llega la cabeza de la persona por las cosas que nos han pasado? Porque yo me puedo poner lo que se me cante”.

Finalmente, reflexionó: “Mi pensamiento es que nos tenemos que cuidar porque, por más que creemos que vamos avanzando, falta mucho porque siguen pasando estas cosas. Mujeres: a seguir cuidándonos, a seguir acompañándonos y bueno, tengan cuidado porque eran las 11:30 de la mañana”.

Durante mucho tiempo, los silbidos, comentarios obscenos y hasta “manoseos” en la vía pública fueron tildados de piropos, galanterías o de un simple intento de conquista de hombres que, quizás, eran considerados algo desubicados o “alzados”. Pero siempre bajo un lente que lo normalizaba y que, en algunos casos, incluso lo incitaba.

El acoso callejero está definido como “la violencia contra las mujeres en el espacio público, consiste en las acciones físicas o verbales con contenido sexual contra una persona que no quiere participar de esas acciones”. Captura YouTube

Sin embargo, a lo largo de los últimos años, diferentes movimientos sociales comenzaron a problematizar este tipo de conductas hasta que, finalmente, se cobró conciencia de la gravedad y la violencia que conllevan este tipo de actitudes en la vía pública.

Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el acoso callejero se define como “la violencia contra las mujeres en el espacio público, consiste en las acciones físicas o verbales con contenido sexual contra una persona que no quiere participar de esas acciones”.

Las actitudes consideradas acoso sexual callejero son los comentarios sexuales, las fotografías y grabaciones hechas sin tu consentimiento, el contacto físico indebido y sin tu consentimiento, la persecución o arrinconamiento; la masturbación; mostrar partes íntimas del cuerpo y los gestos obscenos.

