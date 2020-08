Pensamientos tóxicos: qué hacer cuando el pesimismo se instala en nuestra mente

La incertidumbre, en muchos casos, nos lleva a tener pensamientos que nos torturan

Todas las personas tenemos pensamientos automáticos: "Es muy difícil, esto no me va a salir"; "La gente no me quiere"; "Mi familia me rechaza"; "Me cuesta expresarme"; "No lo voy a lograr"; "Vos no me entendés". Pero cualquiera sea el pensamiento, positivo o negativo, surge como un producto de nuestras creencias nucleares.

¿A qué llamamos creencias nucleares? A aquellas creencias troncales, por lo general inconscientes, que generan muchos de estos pensamientos. Algunas personas poseen determinadas creencias equivocadas que no les permiten desarrollar su potencial interior. Es lo que también se conoce como "creencias limitantes". Se trata de formas de observar la vida que no son más que justificaciones que ofrecemos frente a todo lo que no logramos hacer en la vida.

Te invito a considerar algunas de estas ideas troncales:

Hay algo malo en mí . ¿Qué pensamientos automáticos la producen? Los celos que nos hacen creer que no somos dignos de ser amados; que no encajamos en un grupo; que el otro es mejor que yo; que no soy muy cariñoso; que todo lo que sucede es por mi culpa.

. ¿Qué pensamientos automáticos la producen? Los celos que nos hacen creer que no somos dignos de ser amados; que no encajamos en un grupo; que el otro es mejor que yo; que no soy muy cariñoso; que todo lo que sucede es por mi culpa. Soy especial y mejor que los demás . Esta idea da lugar a pensamientos de narcisismo que nos llevan a criticar al otro y procurar exhibirnos. "Yo soy más que ellos, disfrútenme".

. Esta idea da lugar a pensamientos de narcisismo que nos llevan a criticar al otro y procurar exhibirnos. "Yo soy más que ellos, disfrútenme". Me van a lastimar, el mundo es peligroso . Esta creencia genera pensamientos de ataque, pelea y discusión. "¿Qué me está queriendo decir?". Este tipo de creencias son el origen de pensamientos automáticos de sospecha y conflicto con los demás.

. Esta creencia genera pensamientos de ataque, pelea y discusión. "¿Qué me está queriendo decir?". Este tipo de creencias son el origen de pensamientos automáticos de sospecha y conflicto con los demás. Hacé lo que sentís, lo importante es vivir. Esta creencia provoca el deseo de disfrutar, de "hacerlo ahora", de manejarnos de acuerdo a lo que sentimos hoy.

Cómo combatirlos

Las ideas troncales generan pensamientos automáticos. La incertidumbre también, en muchos casos, nos lleva a tener pensamientos que nos torturan. Entonces, arrojamos hipótesis y la preocupación que experimentamos se establece como una idea incesable que tortura y angustia a la que solemos denominar "pensamiento circular". Lo importante en estos casos es saber qué podemos hacer cuando dichos pensamientos aparecen en nuestra mente. Comparto algunos tips:

Tomar distancia de ellos . En lugar de decir: "Soy un inútil", es mejor declarar: "Estoy teniendo el pensamiento de que no lo voy a lograr". Esta toma de distancia nos permite gestionar y descubrir que no somos lo que pensamos. Somos vida, somos mucho más que nuestros pensamientos. Ellos son como llaves y las llaves las usamos para abrir puertas. La llave no nos guía. Podríamos compararlo con mirar un cuadro. Cuando un pensamiento automático viene a la mente, no debemos luchar contra él, sino observarlo. No hay que intentar vencerlo ni superarlo porque, así como apareció, se irá.

. En lugar de decir: "Soy un inútil", es mejor declarar: "Estoy teniendo el pensamiento de que no lo voy a lograr". Esta toma de distancia nos permite gestionar y descubrir que no somos lo que pensamos. Somos vida, somos mucho más que nuestros pensamientos. Ellos son como llaves y las llaves las usamos para abrir puertas. La llave no nos guía. Podríamos compararlo con mirar un cuadro. Cuando un pensamiento automático viene a la mente, no debemos luchar contra él, sino observarlo. No hay que intentar vencerlo ni superarlo porque, así como apareció, se irá. Cuestionar nuestras creencias troncales . Esto significa determinar quién lo dijo y por qué tiene que ser así. Nada es más cambiante que los pensamientos. Cuando aprendemos a cuestionar y revisar nuestras ideas y creencias, y a ignorar los pensamientos automáticos, podemos seguir creciendo buscando ideas más útiles y sabias. Si considerás que tu vida es un fracaso, es porque estás oyendo mentiras. Si algo no funciona en un área de tu vida, es porque albergás creencias erróneas. Necesitás ser valiente para cuestionarlas y revisarlas; de lo contrario, vivirás con ideas que son en parte verdad y en parte mentira.

. Esto significa determinar quién lo dijo y por qué tiene que ser así. Nada es más cambiante que los pensamientos. Cuando aprendemos a cuestionar y revisar nuestras ideas y creencias, y a ignorar los pensamientos automáticos, podemos seguir creciendo buscando ideas más útiles y sabias. Si considerás que tu vida es un fracaso, es porque estás oyendo mentiras. Si algo no funciona en un área de tu vida, es porque albergás creencias erróneas. Necesitás ser valiente para cuestionarlas y revisarlas; de lo contrario, vivirás con ideas que son en parte verdad y en parte mentira. Establecer un horario cada día para pensar en nuestras dificultades. Podemos dedicar dos horas cada día para sentarnos a pensar (y anotar) qué alternativas tenemos ante un problema. Es decir, buscar posibles soluciones, comenzando por la más sencilla. Un cambio mínimo puede resultar en lo máximo. Pero, si permanecemos en el pensamiento que nos obsesiona, tendremos lo que se conoce como "parálisis por análisis". En ese caso, emociones como la angustia y la incertidumbre se apoderan de nosotros.

Todos podemos observar conscientemente lo que estamos pensando. Y todos precisamos tomar distancia del pensamiento. Recordemos que no somos lo que pensamos; podemos observar el contenido de nuestra mente entrando en nuestro yo profundo. Esta actitud nos permite salir de los pensamientos automáticos y disminuir la ansiedad que ellos nos provocan.