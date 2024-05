LA NACION

“Mi esposa me sacó de un álbum de figuritas de fútbol, y yo la elegí de la tele” decía David Beckham en el documental de Netflix sobre su vida y su carrera. Puede sonar superficial, pero es en rigor el comienzo de una historia de amor a primera vista de las pocas que hemos visto sobrevivir en el tiempo, porque la pareja influencer más famosa del futbol europeo cumple, el próximo mes de julio, un cuarto de siglo casados.

Fue exactamente mientras pernoctaba en un hotel previo a un partido del Manchester cuando vió a Posh en la televisión vestida con un mono negro pegado al cuerpo y bailando en un videoclip con las Spice Girls. “Esa de ahí, esa es la chica con la que me voy a casar” le dijo a Gary Neville, su compañero de equipo. Victoria confesaría mucho después que ella ya le había echado el ojo. Pese a su nulo interés en el fútbol, solía ir a la cancha solo para verlo jugar, hasta que un día ya famosos los dos (ella más que él) los presentó el mánager de las Spice.

El rubio tímido y la spice girl que no sabía de fútbol

Ahora se lo ve a él muy suelto, pero entonces David era un rubio tímido que ni se animó a hablarle. Quince días después de ese primer encuentro fallido volvieron a coincidir en un evento de caridad. Entonces él dio el paso y después de conversar le pidió el teléfono, a lo que ella respondió “más te vale llamarme”, aunque según Andrew Morton, autor de un libro Los Beckham, la frase tuvo un tono más bien amenazante: “si no me llamas, la próxima vez que te vea te doy una patada en las pelotas”. Era 1997, no había redes sociales ni aplicaciones de citas, y el amor seguía siendo analógico, virgen de likes. “Realmente no sabía quién era. A mí nunca me gustó el fútbol… Él siempre estaba con su mamá, su papá y su hermana mientras muchos de los futbolistas estaban en el bar emborrachándose. Desde el principio sentí que David era un caballero y muy familiar, lo cual es importante porque yo soy igual” diría mucho después.

El flechazo fue inmediato, y de inmediato comenzaron un vínculo excepcional, aunque la saga de titulares demostró que el romance no fue un camino de rosas. Al poco tiempo él mostró que era un Don Juan tapado y que ella era fuerte, capaz de soportar las infidelidades (que nunca fueron demostradas). Se mantuvieron unidos con una entereza asombrosa en estos tiempos de tentaciones multiplicadas, quizá porque entendieron antes que nadie el potencial de su influencia como pareja, construyendo una imagen que, con advenimiento de las redes sociales, viralizó su estatus pese a que pocas veces ventilaron detalles de su historia romántica. Hasta hace poco, cuando el documental y algunas declaraciones dieron pistas acerca de la clase de amalgama sobre la que se levantó su vinculo.

El amor a primera viste existe

David Beckham reaparecía días atrás en el programa This Life of Mine de SiriusXM con James Corden en el que reveló cómo su amor por Victoria se desarrolló a lo largo de su relación y cuáles fueron las razones por las que la eligió. “Simplemente me gustaba. No sabía cómo era ella como persona. En realidad, me gustaba como a la mayoría de la gente en ese momento, y no sabía con quién me iba a casar ni con quién iba a estar el resto de mi vida. No me di cuenta de lo fuerte que era, y eso es lo que realmente me atrajo de ella, más que nada”, revelaba el blondo exfutbolista. Admitió que su esposa es “hermosa” y “sexy”, pero que esa no fue la razón que los mantuvo unidos. “Me gusta una mujer fuerte y el hecho de que trabaja duro. Me gusta porque es una gran madre. Me gusta el hecho de que ella me cuida a veces, la mayor parte del tiempo, y ya sabes, hemos creado esta vida con cuatro hijos increíbles, que son las cosas más importantes de nuestra vida, por eso elegí a Victoria: por la forma en que ella dirige la familia”, explicó emocionado.

Años antes del documental de Netflix, Victoria recordaría aquel primer encuentro fallido con su ahora marido, en una carta escrita a su yo adolescente y publicada en un reportaje para Vogue: “El amor a primera vista existe. Te sucederá en la sala de jugadores del Manchester United, aunque estarás un poco borracha, por lo que los detalles exactos son confusos. Mientras los otros jugadores de fútbol están en la barra bebiendo con sus compañeros, verás a David parado a un lado con su familia. (Ni siquiera está en el primer equipo en este momento; tú eres la famosa). Y tiene una sonrisa tan mona. Tú también eres muy cercana a tu familia y pensarás en lo mucho que se te parece. Te va a pedir tu número. (Él todavía tiene el billete de avión de Londres a Manchester en el que tú lo escribiste)” …

Larga vida a los Beckham...

