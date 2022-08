Perdió su anillo de bodas en el mar y lo recuperó de la forma menos pensada: “Fue increíble”

Una mujer perdió su anillo de bodas en una playa y, si bien sabía que era muy difícil encontrarlo, lo intentó de todas las formas posibles. Cuando se animó a compartir la angustiosa situación a través de sus redes sociales, se llevó una increíble sorpresa y recuperó el preciado objeto de la manera más inesperada.

El anillo, más allá de su precio, tenía un valor sentimental: era una reliquia familiar de la bisabuela de Francesca Renee Teal, la protagonista de la historia.

“Hoy temprano estaba en North Beach, en Hampton [en el estado de Nuevo Hampshire, Estados Unidos], y, desafortunadamente, perdí mi anillo de bodas en el océano. Buscamos durante horas y horas, sin suerte”, expresó la joven de 29 años en su cuenta de Facebook.

Francesca difundió su pérdida en Facebook y la publicación se hizo viral. Facebook: Francesca Renee

Junto a su marido, ambos oriundos de Massachusetts, se encontraban de vacaciones y disfrutaban de un día de playa. Se metieron al mar y en un momento dado ella se patinó y allí fue como perdió el preciado objeto. “La marea estaba baja en ese momento, alrededor de 2,5-3 pies de profundidad”, apuntó.

El problema no era solo que la reliquia no apareciera, sino que, en caso de aparecer, su descubridor decidiera no entregarlo o no tuviera noción de la pérdida de la mujer.

Ante la desesperación de recuperar una herencia familiar tan significativa, publicó en las redes sociales su pérdida e hizo un pedido. “Espero que esta publicación llegue a cualquiera que tenga un detector de metales y acuda frecuentemente a North Beach. Es un doble anillo, ya que son dos que fueron soldados. Solo espero que, si alguien lo encuentra, pueda volver a mí” escribió, junto a una foto de referencia el 6 de agosto.

La publicación se viralizó en Facebook y la compartieron más de 3000 usuarios, con la esperanza de que el anillo volviera a su dueña.

Asci se puso un traje de neopreno y se adentró en la playa con un detector de metales. Facebook: Lou Asci

Dos semanas después, apareció Lou Asci, un hombre de 60 años residente en Marshfield (Wisconsin), que, con un traje de neopreno y un detector de metales, decidió ayudar a la mujer; según consignó CBS News. Si bien durante varios días recorrió el lugar sin éxito, decidió darse una última oportunidad de encontrarlo. Llegó a la playa, calculo cuánto tardaría en bajar la marea y puso manos a la obra.

El desconocido que encontró el anillo

Ese mismi día por la noche, Asci le envió un mensaje a Teal por Facebook que la emocionó por completo: “Por favor, decime que este es el anillo, para que finalmente me pueda ir de esta playa”. Francesca, que no podía creer lo que leía, le respondió: “¡Oh, Dios mío! ¡Es ese! ¿Es en serio? Estoy llorando”.

Lou Asci encontró el anillo de Francesca en la playa. Facebook: Francesca Renee

En la red social, la mujer le contó a sus amigos el desenlace feliz de la historia. “¡Mi anillo fue encontrado! Gracias a todos los que compartieron la publicación, enviaron buenos deseos o rezaron a San Antonio [de Padua]. Pero, sobre todo, gracias a Asci y al resto de desconocidos, muy amables, generosos e inspiradores, que se tomaron un tiempo de sus días para buscarlo”.

En ese sentido, agregó: “Fue tan increíble presenciar a la humanidad, con tanta amabilidad, de forma positiva, que me trajo mucha fe en mí misma y en los demás. Siempre extenderé mi mamo a los demás, de la forma en que ustedes lo hicieron conmigo”.

Por su parte, Asci, además de devolverle la alegría a la mujer, hizo otro hallazgo y se puso en campaña para encontrar a su dueño: “Es un anillo de bodas de hombre que encontré en Hampton Beach. Me encantaría devolvérselo al dueño. Si vos o alguien que conocés lo perdió, por favor, envíame un mensaje privado con una descripción”.