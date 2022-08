Se arrodilló para pedirle casamiento a su novia, pero tuvo un imprevisto y no todo salió como esperaba

La propuesta de casamiento es una de las situaciones más románticas dentro de una pareja, pero en esta oportunidad casi se estropea por un imprevisto que quedó registrado en video y, como suele suceder, no tardó en viralizarse.

El atleta español Cristian Moriatiel quiso sorprender a su novia luego de correr en el Ironman de Estonia, pero al momento de agacharse para proponerle casamiento, sufrió un calambre que lo tiró al piso y tuvo que ser asistido. Esta competencia consta de 3.86 kilómetros de natación, 180 de ciclismo y 42.2 de carrera. En total, el desafío duro unas 9 horas en donde el deportista salió sexto.

Se agachó para pedirle matrimonio a su novia, pero tuvo un imprevisto y se volvió viral

En el video, que rápidamente se volvió viral, se puede ver a la mujer recibir al hombre en la meta cuando uno de los asistentes le entrega una cajita con el anillo. Si bien todo hacía creer que se iba a vivir un emotivo momento, todo se complicó cuando se arrodilló para hacer la propuesta y le agarró un fuerte calambre en la parte posterior de la pierna derecha que lo tumba al piso.

Con la ayuda de los organizadores de la competencia, logró recomponerse para finalmente entregarle el anillo a su prometida, quien no dudó un instante y respondió que sí, entre risas y lágrimas. “Así es cuando la vida te dice que no, pero no le haces caso”; “Yo lo que veo es que la mujer no trató de ayudarlo en ningún momento. No sé si sean ideas mías”; “No entendió las señales”; “El universo diciendo ‘hermano no lo hagas´” y“Yo diría por mi experiencia en la vida, que hay peores momentos para tener un calambre”, fueron algunos comentarios del video que acumuló más de 1.9 millones de visualizaciones, 76 mil me gusta y cerca de 8000 retuits.

La reacción de Lali Espósito ante una propuesta de casamiento durante su show

Durante su recital en el Metropolitano de Rosario, Lali mencionó que había un saludo muy importante, para lo cual necesitaba que todos escucharan. Abajo del escenario, una persona de la organización sostenía un micrófono frente a uno de los fans.

Vale remarcar que la cantante ya sabía de su presencia porque él la contactó y le pidió que sea su cómplice por esa noche. “Hola, soy Lucas. Hace ocho años estamos en convivencia con Leo y con un nene de 12 años”, expresó. Acto seguido le habló directamente a su pareja y le hizo una propuesta muy importante “Quería saber si te querés casar conmigo”.

Un fan le pidió casamiento a su pareja en el show de Lali

Los enamorados se fundieron en un tierno beso, felices con el próximo paso que darán como pareja. Con el estilo humorístico que la caracteriza, la intérprete de “Tu novia” aportó un bocadillo y enloqueció a todos. “¿Me van a invitar?”, quiso saber, y de esta manera dejó en claro que espera asistir a la celebración.

“Sos la madrina”, le aseguró el enamorado. Lali tuvo algunas palabras para ellos y le contó al público algunos detalles de la propuesta. “Me llegó tu carta contando la historia de ustedes y me emocionó un montón y me honra muchísimo que en este espacio de amor este sucediendo esto”, sostuvo.