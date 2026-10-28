Pescaron el bagre más grande del mundo: “Controlar el señuelo era realmente difícil”

El alemán Oliver Schäfer y el neerlandés Kevin Cremers pescaron en un embalse de Rybnik, Polonia, un ejemplar de bagre europeo más grande del mundo durante una competencia internacional. Esta especie de siluro medía 2,92 metros de largo y a los pescadores se les hizo difícil controlar el anzuelo para capturarlo.

El medio alemán Blind comunicó este logro y dialogó con los implicados en esta hazaña única. El embalse polaco fue elegido porque se encuentra al lado de una central eléctrica de carbón donde suelen haber este tipo de peces gigantes.

Este tipo de bagre europeo midió 2,92 metros de largo (Fuente: Instagram/@ kevin_cremers27)

“Por mi experiencia, supe de inmediato: este es un pez enorme. Pero solo vimos lo grande que era en realidad cuando salió a la superficie”, dijo Cremers en su descripción de lo que pasó una vez que lanzó el anzuelo al agua. La lucha duró más de 30 minutos. Mientras Kevin Cremers maniobraba la embarcación contra el viento, Schäfer intentaba mantener al pez bajo control.

Una vez que lo sacaron del agua, lo colocaron en un sitio especial a una temperatura más baja para su refrigeración. Luego lo liberaron al embalse, donde la temperatura es mayor en comparación. “Debido a que los peces se alimentan más activamente en agua más caliente, las carpas, los bagres y las luciopercas crecen mucho más rápido”, explicó Schäfer.

El tamaño del bagre se debe a las condiciones del embalse donde se encuentra (Fuente: Instagram/@ kevin_cremers27)

“Usamos un señuelo de goma. El pez depredador cree que hay algo vivo nadando ahí y ataca”, contó Schäfer al medio alemán. En la orilla, el jurado midió el bagre y determinó que medía 292 centímetros. “Solo entonces nos dimos cuenta de que habíamos batido el récord mundial”, añadió.

De acuerdo a los registros, este pez ya fue visto el año pasado, cuando lo bautizaron como el más grande del mundo. Ahora está más fuerte, según describieron.

¿Qué pasa con el pez ni bien se lo captura? Para proteger a este tipo de especie, los pescadores indicaron: “Los peces se llevan a la orilla sobre una lona para proteger su capa de mucosidad. Después de medirlos, se devuelven al agua lo más rápido posible”.

El posteo de Cremers sobre la captura del bagre más grande del mundo (Fuente: Instagram/@ kevin_cremers27)

En su cuenta de Instagram, Cremers compartió una serie de fotos acerca del momento en que capturaron al bagre europeo y admitió: “Nunca hubiéramos pensado que sería posible que hiciera historia, pero siempre creímos que juntos, como equipo, podríamos lograr algo así algún día. El inicio del torneo no fue nada fácil; con vientos que superaban los 40 km/h, controlar el señuelo era realmente difícil. Pescamos luciopercas durante las primeras horas y logramos capturar nuestra primera gran pieza, que medía 83 cm”.

Y luego explicó: “Todo pescador de torneos sabe cuánta presión se pone uno mismo para capturar ese primer pez. Para nosotros, esto era muy importante. El viento se calmó un poco y encontramos una estructura interesante en el fondo del lago. El segundo lanzamiento a lo largo del borde fue atacado con tanta brutalidad que supimos al poco tiempo que tenía que ser un bagre realmente grande, de al menos 250 cm. Después de que el pez sacó mucha línea del carrete y la lucha duró más de lo esperado, y el pez salió brevemente a la superficie por una fracción de segundo, coincidimos en que podría medir más de 270 cm”.