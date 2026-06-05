Pick-ups, camiones y financiamiento a medida: Volkswagen dice presente en AgroActiva 2026

Cada año, la a ciudad santafesina se transforma. Más de 700 expositores, productores de todo el país, autoridades provinciales y nacionales, y demostraciones a campo abierto la convierten durante cuatro días en el mayor escenario agroindustrial de la Argentina. En esa vidriera, Volkswagen eligió este año mostrar algo más que una pick-up: trajo toda su gama comercial, desde la Amarok hasta el Meteor, el camión extrapesado que la marca posiciona para operaciones de gran escala.

El stand reúne las dos divisiones de la compañía: Volkswagen y Volkswagen Camiones y Buses comparten espacio, asesores y propuesta financiera. El mensaje es claro: la marca quiere ser interlocutora tanto del productor que necesita una herramienta diaria de trabajo como del operador logístico que mueve carga a escala regional.

La Amarok V6 es una de las protagonistas del stand de Volkswagen en Agroactiva 2026, con versiones orientadas tanto al trabajo como al uso recreativo.

“Agroactiva es una plataforma clave para continuar fortaleciendo el vínculo de Volkswagen con el sector agropecuario, uno de los motores de la economía argentina. Nuestra presencia reafirma el compromiso de la marca con los productores, acercando soluciones de movilidad robustas, eficientes y preparadas para el trabajo en el campo, acompañando el crecimiento del interior productivo”, sostuvo Martín Massimino, director comercial del Grupo Volkswagen Argentina.

Pocas industrias mueven la economía argentina con la fuerza del agro. De sus resultados dependen exportaciones, generación de empleo y el pulso de economías provinciales enteras. Es en ese contexto cobra sentido Volkswagen quiera acompañar el trabajo de quienes hacen producir al país.

La gama en el stand

En pick-ups, se exhiben la Amarok V6 en versiones Comfortline y Hero, la Amarok Trendline 4x2 y la Saveiro cabina simple Trendline. Modelos que apuntan a necesidades distintas: desde el productor que busca tecnología y confort hasta el que prioriza robustez y precio de entrada.

La pick-up se exhibe con accesorios originales de fábrica y una propuesta de posventa que incluye garantía de hasta seis años y planes de mantenimiento.

Camiones con protagonismo

La división Camiones y Buses llega con una propuesta igualmente amplia. Los Constellation en sus versiones 19.330, 25.360 y 33.460 son referencias conocidas en el agro; el Meteor 28.460 apunta al segmento extrapesado para operaciones de mayor escala. El Delivery 4x4, en tanto, ocupa un lugar propio: con 10.700 kilos de peso bruto total y tracción integral, combina la versatilidad de una pick-up con la capacidad de carga de un camión, pensado para terrenos donde la logística no perdona.

El Meteor 28.460 representa la apuesta de Volkswagen para el segmento extrapesado, destinado a operaciones de transporte de gran escala.

Todos los días de la feria habrá charlas técnicas sobre el motor MAN y la caja Traxon a cargo de especialistas de la marca, y los visitantes podrán descansar en el espacio matero con yerba y agua caliente disponibles durante toda la jornada.

Financiamiento para cada segmento

La propuesta comercial acompaña la amplitud de la gama. Para las pick-ups Amarok, la financiación a tasa 0% más UVA permite plazos de hasta 24 meses con cobertura de hasta el 70% del valor del vehículo: una ecuación que cambia el análisis para quien necesita renovar su herramienta de trabajo sin resignar liquidez.

En camiones, el esquema permite ingresar con un anticipo del 10% y financiar el 90% restante; el leasing es una alternativa disponible para flotas y empresas. Durante junio, la familia Meteor y el Constellation 17.280 suman mantenimiento bonificado durante el primer año o hasta 100.000 kilómetros en la red oficial.

Con tracción 4x4 y capacidad para operar en terrenos exigentes, el Delivery busca cubrir las necesidades logísticas del trabajo rural.

Posventa

La Amarok ofrece una garantía de 6 años o 150.000 kilómetros —con posibilidad de extensión—, primer servicio incluido de serie y contratos de mantenimiento hasta el décimo servicio. Las unidades exhibidas en el stand cuentan además con accesorios originales Volkswagen, que muestran las posibilidades de personalización con respaldo de fábrica.

El stand de Volkswagen reúne en un mismo espacio a las divisiones de vehículos comerciales, camiones y buses, con una oferta integral para el agro y la logística.

Otras novedades

El stand también presenta la Unidad de Servicio Móvil, una Amarok acondicionada como taller itinerante para atención a domicilio de particulares y flotas, con un equipo de profesionales que realiza principalmente trabajos de mantenimiento. Y como novedad, la nueva colección de bicicletas Volkswagen —líneas Mountain Bike y Urbana—, próximamente disponible en concesionarios y en la tienda oficial de la marca en Mercado Libre.

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